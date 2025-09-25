Според най-новия анализ на Международния валутен фонд (МВФ) Унгария ще понесе най-големите икономически загуби в Европейския съюз, ако доставките на руски природен газ бъдат преустановени, обяви министърът по европейските въпроси на страната Янош Бока, цитиран от местни медии.

Говорим за потенциален спад на БВП, който надхвърля 4 процента.

По думите на министъра проучването на МВФ "описва с кристална яснота, подкрепена с цифри", какво би означавало за Унгария пълното прекъсване на доставките на руски енергийни носители.

Според проекта на 19-ия пакет от санкции на Европейската комисия, забраната за внос на руски природен газ може да влезе в сила година по-рано от планираното, още в края на 2026 г. По-рано и американският президент Доналд Тръмп призова ЕС да спре да купува руски енергоресурси.

Янош Бока подчерта, че планираното от ЕС енергийно ембарго срещу Русия би представлявало сериозна заплаха за унгарската икономика, тъй като "не можем да променим географските си условия".

Според МВФ Унгария е една от най-уязвимите икономики в Европа по отношение на енергийните ценови шокове, тъй като е силно зависима от вноса и изключително енергоемка. Според данни от 2024 г. 74% от вътрешното потребление на газ и 86% от потреблението на петрол идват от Русия - цифри, които са дори по-високи от тези за 2018 г., съответно 64% и 66%.

Енергоемкостта на страната е сред най-високите в Европа, като за производството на единица БВП е необходима много повече енергия от средната за ЕС. Стойността на индекса на риска за сигурността на доставките е почти два пъти по-висока от средната за четирите най-големи икономики в ЕС.

Според анализа на МВФ, всеобхватни реформи и ускоряване на зеления преход биха могли значително да намалят рисковете. Предложенията включват затягане на регулациите за енергийна ефективност, съкращаване на процесите по издаване на разрешителни за вятърни и слънчеви проекти и прекратяване на държавните субсидии за изкопаеми горива. За момента обаче в Будапеща не се говори за такъв тип реформи, а за запазване на досегашната ситуация.

Български политически сюжет

По-голямата част от синьото гориво влиза в Унгария през "Турски поток". Тръбата стъпва в ЕС през България и почти целият ѝ капацитет е резервиран от "Газпром" до 2038 г.

Премиерът Росен Желязков обяви, че "България ще се включи в процеса по прекратяване на договорите за използване и транзит на руски газ - в краткосрочен план до 2026 г., а в дългосрочен - до 2028 г".

Междувременно, "Продължаваме промяната - Демократична България" внесоха законопроект, с който се облага транзитът на руски газ през "Турски поток" с допълнителна такса. Подобна идея имаше и преди, но тя отпадна след заплаха от страна на Унгария, че ще наложи вето на влизането на България в Шенген. Сега подобна мярка може бързо да направи руския газ неизгоден за купувачите му.

"Това не е мярка против режима на Путин, а е мимикрия, защото де факто такава такса не може да бъде начислена на доставчика и не може да бъде събрана. А категорично не може да бъде начислена и събрана и от клиентите на "Булгартрансгаз" в Унгария, Словакия и т.н.", заяви депутатът от "ДПС - Ново начало" Йордан Цонев.

Партията на Делян Пеевски през април влезе в Групата на консерваторите и патриотите в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Политическото обединение е председателствано от депутат от "Фидес" на унгарския лидер Виктор Орбан. Официалното съобщение включваше и заявка за бъдещо сътрудничество между политическите сили.

В крайна сметка точката за облагане на руския транзитен газ не влезе в дневния ред на българския парламент.