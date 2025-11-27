Две трети от прогнозната печалба или 55 милиарда евро - толкова се е наложило да внесе в държавната хазна Lidl в Унгария след въвеждането на специалния данък върху търговията на дребно. Налогът заплашва здравословната конкуренция и бъдещето на големите хранителни вериги в страната, предупреди в интервю за портала 24.hu Зита Славиковиц, председател на Съвета на директорите на Lidl Унгария.

Според нея, ако правителството увеличи още повече специалната данъчна ставка, "ще има първото затваряне на верига". Тя веднага подчерта, че това няма да е Lidl, но излизането на който и да е играч от пазара "ще има ужасно въздействие", тъй като вече има твърде малко магазини в сравнение с нуждите на клиентите.

Специалният данък трябва да се плаща върху приходите, които бяха допълнително намалени от контрола върху цените и маржовете.

Специалният данък за търговията на дребно засяга особено най-големите вериги: ставка от 4,5% се прилага за приходи, надвишаващи 100 милиарда форинта. Spar приключи на загуба от 24,7 милиарда, Aldi - с 27,3 милиарда форинта, а Tesco загуби 10,5 милиарда форинта.

Местният категоричен лидер Lidl в крайна сметка приключи 2024 г. с печалба от 26 милиарда форинта.

Според Националната търговска асоциация шестте най-големи вериги през миналата година са генерирали общ резултат от минус 0,40 форинта за всеки 100 форинта продажби.

Удължаването на ценовия таван през февруари изненада компанията, а в Lidl то засяга близо 100 продукта, което допълнително намалява приходите. Правителството удължи мярката до ноември.