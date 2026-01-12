Американското Министерство на правосъдието е започнало наказателно разследване срещу президента на Управлението за федералния резерв Джером Пауъл, което представлява драматична ескалация на конфликта между администрацията на Доналд Тръмп и централната банка.

Случаят е свързан с ремонта на централата на Фед на стойност около 2,5 милиарда долара и допълнително изостря напрежението между двете институции.

Пауъл потвърди разследването в неделя вечерта чрез видеообръщение, като обясни че институцията е получила призовки в петък, както и уведомление за възможно наказателно преследване от страна на Министерството на правосъдието.

Официалната причина за разследването са показанията, които той е дал пред Сенатския банков комитет през юни миналата година относно проекта за ремонт на остарялата централа във Вашингтон.

Президентът на централната банка обаче е категоричен, че това са само претексти. "Заплахата от наказателни обвинения е последица от това, че Фед определя лихвените проценти въз основа на най-добрата си професионална преценка за обществения интерес, а не според предпочитанията на президента", заяви Пауъл.

Той подчерта че въпросът е дали централната банка ще може да продължи да определя лихвените проценти въз основа на факти и икономически условия, или паричната политика ще бъде диктувана от политически натиск и заплахи.

Четиригодишният ремонт на две стари сгради в централата на Федералния резерв надхвърли първоначалния бюджет от 1,9 милиарда долара поради различни фактори, включително неочаквано отводняване на строителната площадка и необходимостта от спазване на федералните изисквания за обновяване на исторически сгради.

Тръмп и други представители на Белия дом използваха тези разходи като аргумент за предсрочно отстраняване на Пауъл. Президентът дори посети обекта миналия юли.

Пауъл, който беше назначен начело на Фед от самия Тръмп през 2018 година, ясно заяви че няма да позволи на администрацията да го отстрани от поста му. "Ще продължа да изпълнявам работата, за която Сенатът ме потвърди, с интегритет и ангажимент към служенето на американския народ", категоричен бе той.

Икономисти и правни експерти предупреждават че поставянето под съмнение на независимостта на най-важната централна банка в света може да има дългосрочни последици за доверието в американската парична политика и стабилността на финансовите пазари.

Първата реакция беше на златото, което полетя към 4600 долара за тройунция. Долърът пък отслабна спрямо еврото.