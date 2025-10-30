Федералният резерв одобри второто си поредно намаление на лихвените проценти за годината, понижавайки базовия си лихвен процент с 25 базисни точки до диапазон от 3,75% до 4% - най-ниското ниво от три години насам, съобщават световните агенции.

Решението беше взето с 10 гласа "за" и 2 "против", като губернаторът Стивън Миран гласува за по-агресивно намаление от половин процентен пункт, докато президентът на Федералния резерв в Канзас Сити Джефри Шмид предпочиташе лихвите да останат непроменени.

Въпреки че пазарите бяха почти сигурни в намалението - с 96% вероятност според прогнозите, акциите неочаквано поеха надолу след пресконференцията на председателя Джером Пауъл. Причината? Неговите коментари, които разколебаха увереността на инвеститорите за декемврийско намаление.

Студен душ

"В дискусиите на комитета на тази среща имаше силно различаващи се мнения относно това как да продължим напред през декември", заяви Пауъл. "По-нататъшно намаление на лихвения процент на декемврийската среща не е предрешено. Далеч сме от това." Той добави, че има нарастваща подкрепа сред 19-те ръководители на Фед да "изчакат поне един цикъл" преди следващото намаление.

Веднага след тези думи акциите, които първоначално бяха поскъпнали след обявяването на решението, се обърнаха надолу.

Търговците намалиха шансовете за декемврийско намаление от 90% на 67%, според FedWatch на CME Group. Дори на фона на рекордни стойности на основните индекси и пазарна капитализация от $4 трилиона за Apple и $5 трилиона за Nvidia, негативната реакция беше забележима.

Летене в мъгла без данни

Федералният резерв взема решения в безпрецедентна ситуация - за първи път политиката се определя без цял месец от критични правителствени данни заради блокажа на държавните институции. Единственият публикуван показател беше индексът на потребителските цени, необходим за корекциите на социалното осигуряване, който показа 3% годишна инфлация.

"Какво правите, когато шофирате в мъгла? Намалявате скоростта", отговори реторично Пауъл на въпрос дали продължаващото затваряне ще повлияе на декемврийското решение, намеквайки, че липсата на данни може да забави допълнителните сваляния на лихвите.

Частните данни също са оскъдни. След като губернаторът Кристофър Уолър спомена през август използването от Фед на данни от компанията за управление на възнагражденията ADP, тя прекрати дългогодишната си практика да предоставя тази информация публично.

ADP съобщи за спад от 32 000 работни места в частния сектор през септември, докато предварителните данни за октомври показват възможно възстановяване.

Балансиране между заетост и инфлация

Пауъл посочи предизвикателствата на пазара на труда като основна причина за намаленията. Докато масовите съкращения остават ограничени, темпът на наемане се е изравнил, а големи компании като Amazon и Target обявиха десетки хиляди съкращения.

В същото време инфлацията остава над целта на Фед от 2%, подхранвана от по-високи енергийни разходи и митата на президента Доналд Тръмп.