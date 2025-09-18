Федералният резерв на САЩ понижи основната си лихва с четвърт процентен пункт в сряда, което е първото намаление през 2025 година и доведе краткосрочната лихва до около 4,1% при предишни 4,3%, съобщават световните агенции.

Решението бе взето на фона на нарастващите опасения за състоянието на пазара на труда, макар че инфлацията продължава да остава над целевите 2%.

Сблъсък на мнения

Решението не бе единодушно. Единственият опонент беше Стивън Миран - новоназначеният от президента Тръмп управител, чието влизане в управлението на Фед беше потвърдено от Сената само часове преди заседанието.

Миран предпочиташе по-голямо намаление с половин процентен пункт, но председателят Джером Пауъл заяви, че няма "много голяма подкрепа" за по-значително намаление сред останалите членове.

Прогнозите на 19-те членове в комитета за определяне на лихвите показват сериозни разлики в мненията. Седем от тях не подкрепят допълнителни намаления, двама подкрепят само едно повече, докато десет са за поне две допълнителни намаления.

Един член - вероятно Миран, индикира подкрепа за няколко големи намаления, които да доведат лихвата до 2,9% до края на годината.

Фокусът се измести към заетостта

"В този по-слабо динамичен и донякъде по-мек пазар на труда, рисковете за заетостта изглежда са нараснали", коментира Пауъл на пресконференцията след двудневното заседание. Той обясни, че хората "в маргиналните групи", включително сега завършилите колеж, сега имат по-големи трудности да намерят работа.

Данните показват, че макар общата скорост на намиране на работа да е много ниска, скоростта на уволненията също е ниска. "Опасението е, че ако започнат да се появяват уволнения, хората, които са уволнени, няма да има много наемане", предупреди Пауъл.

За август заетостта нарасна с едва 22 000 работни места, а безработицата се покачи до 4,3%. Ревизия на данните този месец също изтри близо милион работни места от предишни оценки, което предизвика разговори за "икономически растеж без работни места".

Политическо напрежение и независимост

Решението идва на фона на интензивен политически натиск от страна на президента Тръмп, който неведнъж е обвинявал Пауъл, че действа твърде бавно за намаляване на лихвите. Държавният глава също се опитва да постави своя отпечатък върху Фед, включително чрез опита да отстрани управителката Лиза Кук, обвинявайки я в ипотечни измами. Тя отрече обвиненията, а апелативен съд в понеделник постанови, че може да запази поста си.

Въпросът за независимостта на Фед е особено чувствителен, тъй като опитът на Тръмп да уволни Кук е първи в 112-годишната история на централната банка случай, в който президент се опитва да отстрани управител на Фед.

Какво следва?

Членовете на Фед сигнализираха, че очакват да намалят лихвата още два пъти тази година - вероятно на срещите в октомври и декември, което ще доведе лихвата до диапазона 3,5%-3,75%.

За 2026 година обаче прогнозите са по-консервативни - само едно намаление, значително по-малко от очакванията на пазара за две-три намаления. "Няма безрискови пътища в момента. Не е съвсем очевидно какво да се прави", призна Пауъл.