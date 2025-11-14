Чешката национална банка стартира необичаен проект, който я нарежда сред най-активните европейски финансови институции, анализиращи дигиталните пазари. Банката обяви, че е създала "тестово портфолио" от цифрови активи на стойност 1 милион щатски долара, съставено предимно от Биткойн, предава CoinDesk.
Пилотният проект има за цел да тества процесите, свързани със закупуването, държането и управлението на активи, базирани на блокчейн, като банката планира да сподели своя опит през следващите 2-3 години. Активите, основно Биткойн плюс доларови стабилни монети и токенизиран депозит, се държат изцяло извън системата за чуждестранни резерви на страната.
Източник: iStock
Любопитното е, че банката не се стреми към печалба или диверсификация на резервите; тя изгражда вътрешна експертиза. През следващите няколко години служителите ще симулират целия набор от дейности, свързани с управлението на дигитални активи - защита на частни ключове, одобрителни процедури, тестване на оперативна устойчивост и навигация през регулаторни изисквания като мерки срещу пране на пари.
Източник: iStock
Управителят на Чешката национална банка Алеш Михл описва програмата като начин да гарантира, че централната банка е подготвена за предстоящите промени на финансовите пазари. Финансистът предполага, че в бъдеще потребителите може да придобиват токенизирани държавни облигации или други дигитални инструменти толкова лесно, колкото правят рутинни малки покупки.
Шефът на централната банка на Чехия иска да инвестира милиарди евро в Биткойн
Финансовата институция смята да увеличи и лихвените проценти
Като част от експеримента банката периодично ще ребалансира или ще извършва трансакции в портфейла, за да наблюдава как различните токени реагират при променящи се пазарни условия. Теоретично експозиция към Биткойн може да бъде получена чрез борсово търгуван фонд, но подобна стъпка не се разглежда в момента заради сравнително кратката история на криптовалутата и развиващата се регулаторна среда, уточняват от банката.
През януари тази година управителят на народната банка на Чехия за първи път предложи идеята за инвестиция в Биткойн - ход, който беше посрещнат с насмешка от президента на ЕЦБ Кристин Лагард. Въпреки че е част от Европейския съюз и ЕЦБ, Чехия не е приела еврото, нито е във валутен борд, което дава на централната банка известна независимост в сравнение със страните от еврозоната.