Чешката национална банка стартира необичаен проект, който я нарежда сред най-активните европейски финансови институции, анализиращи дигиталните пазари. Банката обяви, че е създала "тестово портфолио" от цифрови активи на стойност 1 милион щатски долара, съставено предимно от Биткойн, предава CoinDesk.

Пилотният проект има за цел да тества процесите, свързани със закупуването, държането и управлението на активи, базирани на блокчейн, като банката планира да сподели своя опит през следващите 2-3 години. Активите, основно Биткойн плюс доларови стабилни монети и токенизиран депозит, се държат изцяло извън системата за чуждестранни резерви на страната.

Източник: iStock

Любопитното е, че банката не се стреми към печалба или диверсификация на резервите; тя изгражда вътрешна експертиза. През следващите няколко години служителите ще симулират целия набор от дейности, свързани с управлението на дигитални активи - защита на частни ключове, одобрителни процедури, тестване на оперативна устойчивост и навигация през регулаторни изисквания като мерки срещу пране на пари.

Източник: iStock

Управителят на Чешката национална банка Алеш Михл описва програмата като начин да гарантира, че централната банка е подготвена за предстоящите промени на финансовите пазари. Финансистът предполага, че в бъдеще потребителите може да придобиват токенизирани държавни облигации или други дигитални инструменти толкова лесно, колкото правят рутинни малки покупки.

Като част от експеримента банката периодично ще ребалансира или ще извършва трансакции в портфейла, за да наблюдава как различните токени реагират при променящи се пазарни условия. Теоретично експозиция към Биткойн може да бъде получена чрез борсово търгуван фонд, но подобна стъпка не се разглежда в момента заради сравнително кратката история на криптовалутата и развиващата се регулаторна среда, уточняват от банката.

През януари тази година управителят на народната банка на Чехия за първи път предложи идеята за инвестиция в Биткойн - ход, който беше посрещнат с насмешка от президента на ЕЦБ Кристин Лагард. Въпреки че е част от Европейския съюз и ЕЦБ, Чехия не е приела еврото, нито е във валутен борд, което дава на централната банка известна независимост в сравнение със страните от еврозоната.