Easygroup - компанията собственик на европейската нискотарифна авиокомпания Easyjet, навлиза на пазара на криптовалути, съобщават световни медии. Авиопревозвачът пусна мобилно приложение, което според представителите на компанията "ще бъде в голяма полза на инвеститорите в Биткойн.

"Освен, че Easybitcoin.app ще позволи на потребителите да купуват, държат и продават Биткойн, ще им позволява и да печелят награди от балансите си", съобщават от компанията, цитирани от This is Money.

Easygroup, основана от сър Стелиос Хаджи-Йоан през 1998 г., притежава марката "Easy", която е собственик на компании като Easyjet r Easyhotel.

Навлизането на фирмата на пазара на криптовалути идва след като нейно проучване установява, че почти половината от американците - около 49 на 100, казват, че BTC е труден за купуване, съхранение и продажба, в резултат на сложните крипто платформи, които според Easygroup към момента са предназначени за опитни търговци.

Новата платформа се захранва от Uphold - доставчик на финансова инфраструктура в веригата. В момента приложението е достъпно само в САЩ, като се очаква да стигне до Обединеното кралство и Европа по-късно тази година.

Тади реализирана бизнес идея идва в момент, когато Биткойн се търгува близо до рекордни ценови нива. Според проучвания доверието на дребните трейдъри към Биткойн расте, макар че много хора все още намират процеса за твърде сложен.

"Инвестирането в Биткойн досега изглеждаше като елитен клуб, недостъпен за широката публика заради високите разходи за транзакции," коментира Стелиос Хаджи-Йоан.

Голяма част от инвеститорите очакват Биткойн да увеличи тяхното богатство през следващото десетилетие, като сред все повече хора криптовалутата е в топ три инвестиции - след недвижимите имоти и златото.