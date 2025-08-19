През последните години Биткойн се превърна в една от най-популярните и най-ценени дигитални валути в света. Той вече не е просто технологичен експеримент, а и средство за инвестиция, международни плащания и защита срещу инфлация.

Какво представлява Биткойн?

Биткойн (BTC) е първата децентрализирана криптовалута, създадена през 2009 г. от човек или група с псевдонима Сатоши Накамото. Неговата технология - блокчейн - представлява разпределена и сигурна база данни, в която всяка транзакция е прозрачна и невъзможна за подправяне. Най-голямото предимство на Биткойн е, че не се контролира от банки или правителства, а от глобална мрежа от участници.

Как да купим биткойн?

Един от най-удобните и бързи начини да се сдобиете с биткойн е чрез биткойн банкомати. При тях не е необходим банков превод или карта - плаща се единствено в брой, без сложни регистрации и без дълго чакане.

Мрежата от устройства на Bitomat е сред най-големите и най-добре позиционираните в България, Европа и по света. Само с няколко лесни стъпки и плащане в брой можете да закупите биткойн бързо и сигурно.

Как да продадем биткойн?

Процесът на продажба е също толкова лесен. Посещавате най-близкия биткойн банкомат на Bitomat, избирате опцията за продажба, въвеждате желаното количество BTC и сканирате QR кода за транзакцията. След потвърждение получавате парите си в брой веднага.

Не само Биткойн - купете и други криптовалути

Биткойн банкоматите на Bitomat не се ограничават само до BTC. Чрез тях можете да купите или продадете и други популярни криптовалути, като Ethereum, Litecoin, Solana и много други.

За да видите пълния списък на поддържаните криптовалути и мрежи, достатъчно е да посетите официалния сайт на Bitomat, където ще намерите актуална информация за всяко устройство и неговите възможности.

Защо да изберем биткойн банкоматите на Bitomat?

Скорост - транзакцията се извършва за минути.

- транзакцията се извършва за минути. Сигурност - не е нужно да споделяте лични данни с трети страни.

- не е нужно да споделяте лични данни с трети страни. Достъпност - устройствата са разположени на ключови локации в България и чужбина.

- устройствата са разположени на ключови локации в България и чужбина. Само кеш - покупка и продажба на криптовалути единствено с пари в брой.

Използването на Bitomat ви гарантира надеждност и прозрачност при всяка сделка.

Биткойн е не само инвестиция, но и символ на финансова свобода. Когато избирате начин за покупка или продажба, доверете се на решение, което е едновременно сигурно и удобно. С биткойн банкоматите на Bitomat получавате бърз достъп до криптовалути - само в брой, без банкови карти и преводи, и без излишни усложнения.