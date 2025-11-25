Разгръщането на добива на Биткойн в Китай се възстановява въпреки забраната отпреди четири години, съобщава "Ройтерс".

Пекин забрани търговията с криптовалути и тяхното добиване през 2021 г., позовавайки се на рисковете за финансовата стабилност и нуждата от икономии на енергия. Тогава делът на Китай в световния добив на биткойни спадна до нула, тъй като "миньорите" (компаниите със специализирано оборудване за добив на криптовалути - б.р.) преустановиха местните операции и се преместиха в чужбина, особено в Северна Америка и в страни от Централна Азия с евтин ток.

Според индекса Hashrate, следящ активностите в добива на биткойни, Китай към края на октомври 2025 г. отново достига 14% дял от световния добив. Анализаторската компания CryptoQuant оценява, че в страната работи 15 до 20 процента от световния капацитет за "копаене" на биткойни.

В провинции като Синдзян и Съчуан има възраждане на добива, благодарение на евтиния ток и огромните инвестиции на местните власти в технологична инфраструктура. Синдзян няма толкова добри връзки с мрежите на останалите провинции и така се формират излишъци, които предприемачи превръщат в крипто.

Въпреки че официалната забрана остава в сила, има индикатори за евентуално омекотяване на китайската политика. Например, в Хонконг от август 2025 г. действа stablecoin законодателство, а в Китай се обсъжда разрешаване на стабилни монети, привързани към юана, с цел засилване на международната позиция на валутата.

Тези фактори съчетани с политиката на американския президент Доналд Тръмп в полза на криптовалутите и повишената недоверие към щатския долар, създават благоприятни условия за възвръщане на добива на Биткойнв Китай.

Компанията производител на миньорско оборудване Canaan Inc. потвърждава тренда с ръст на приходите си от Китай от 2.8% през 2022 г. до над 30% през 2024 г., а през второто тримесечие на 2025 г. продажбите им там надхвърлят 50%.