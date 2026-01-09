"Не мога да кажа, че имаше голям клиентопоток, но в периода между 2 и 5 януари вероятно ние - заедно с колегите от модерната търговия - бяхме най-големият "банкомат" в страната. Клиентите масово депозираха едри банкноти, най-често по 50 и 100 лева, и теглеха евро. Покупките бяха със сравнително ниска стойност, като средните сметки бяха осезаемо по-ниски от обичайните за този период".

Така описа в студиото на Money.bg началото на 2026 година Цветомир Узунов, финансов директор на "Кауфланд България". Като един от най-големите търговци в страната, веригата заедно с останалите играчи на пазара се превърнаха в третото най-предпочитано място за смяна на валута, след банките и пощите.

10 милиона евро на ден ресто граничи с невъзможното

"В първия работен ден бях в централния филиал за няколко часа и трябва да кажа, че само за около час се събра цяла пачка от банкноти по 50 и 100 лева. Хората бяха обичайните за това време сутрин, около 8 часа, минаваха да си вземат топла закуска. Най-често баничка. Нищо неочаквано".

Узунов обаче отчита и една неочаквана тенденция - сериозен спад на плащанията с карти, които си остават, по думите му, най-лесния и безопасен начин за покупки. Данните показват, че в първите работни дни те са били наполовина, дори на моменти едва 1/5-та от стандартното. Обяснението, разбира се, вероятно се крие в желанието на клиентите да "изчистят" левове срещу евро.

И тук той отправя важно послание: големите вериги магазини са планирали и заредили много еврова наличност, но тя няма как да бъде достатъчна, ако всички искат да плащат кеш.

"Само за да си представите мащаба - в този период на годината обслужваме грубо около 200 хиляди клиенти на ден. Ако всеки от тях дойде със 100 лева за една баничка и очаква ресто - нека го сметнем по-просто - около 50 евро, това би означавало ежедневно да осигуряваме ресто в размер на близо 10 милиона евро*. Нещо, което е абсолютно невъзможно", обяснява финансовият експерт.

20 години Kaufland в България

2026-та идва не само с нова валута за веригата, но и с кръгла годишнина - 20 години на българския пазар. "Общите инвестиции до този момент - ако включим вложенията в обекти и свързаната с тях дейност - възлизат на близо 2 милиарда лева. Данъците, осигуровките и заплатите, изплатени в България, са още около 3 милиарда. Така за тези 20 години говорим за приблизително 5 милиарда лева инвестиции. И ще продължим - със сигурност подготвяме и изненади по повод 20-годишнината", казва Цветомир Узунов.

Инвестиционният план за юбилейната година предвижда откриване на нови магазини и реновиране на вече съществуващите. По думите му, сред новите обекти ще има и такива в изцяло нови за веригата градове. София обаче, като най-платежоспособния пазар, продължава да привлича и значителен дял от капиталовложенията на германския гигант. Отново по данни на Узунов, между 10 и 25 години отнема възвръщането на инвестицията в нов обект.

Най-големият частен работодател у нас ще внася работна ръка

Разрастването на веригата обаче би било невъзможно без подходящи кадри, а това, съвсем не неочаквано, е сред най-големите предизвикателства пред растежа. "Кауфланд" е работодател на близо 8000 служители у нас, като сред тях все по-често ще виждаме и такива с чужд произход.

"Ще споделя статистика за България като цяло, не конкретно за нас. В периода от 2021 г. до очаквания край на 2025 г. - макар все още да няма окончателни данни и да разполагаме с информация към ноември - ръстът на средната работна заплата е от порядъка на 70%, а на минималната - около 67%. Това значително изпреварва инфлацията и от макроикономическа гледна точка дава ясен отговор на въпроса дали България забогатява - да".

В същото време безработицата е на минимални нива, като в градове като София е на символичния праг около 1%. С други думи, веригата трудно намира нови служители и затова е започнала процес по внос на работна ръка от трети страни.

"Най-лесни за приобщаване са хората от бившите съветски републики. Руският език е сравнително познат в България, а и за самите тях адаптацията към българската среда е по-лесна. Затова те са естествен избор - вече изпробван модел, който до момента дава доста позитивни резултати. Става дума основно за позиции, които изискват по-малко комуникация. Когато обаче има пряк контакт с клиенти, е важно служителите да говорят езика, за да протича процесът по-гладко", казва мениджърът.

Все повече чужди стоки, за сметка на български

Освен насочването към чуждестранна работна ръка, местният пазар на бързооборотни стоки отбелязва и една друга тенденция - доминиращите клиентски предпочитания към чуждестранни стоки.

"По-високата покупателна способност означава по-голямо търсене и повече потребление. Същевременно предлагането не нараства със същия темп - местното производство и индустрията не показват аналогичен ръст. Особено през последната година, 2025-а, голяма част от това потребление е насочено към вносни стоки. Тоест, част от потенциалния ръст на икономиката на практика се "изнася" навън", обобщава експертът.

*Уточнение: във видеото гостът прави неволна езикова грешка и казва "100 милиона евро", вместо 10 милиона евро.

