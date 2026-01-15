Владислав Любенов е новият финансов директор на МЕТРО България, считано от 1 януари 2026 г, съобщават от компанията. Той поема поста от Ерхан Четин, който продължава професионалния си път в групата като финансов директор на МЕТРО Турция.

"Владислав е пример за последователно професионално развитие в МЕТРО и за дълбоко разбиране на бизнеса ни. Убеден съм, че с неговия опит, стратегическо мислене и ценности ще продължим да надграждаме финансовата стабилност и устойчивия растеж на МЕТРО България", коментира Жан Котан, изпълнителен директор на МЕТРО България.

Владислав Любенов е част от екипа на МЕТРО България повече от 13 години. Той започва кариерата си в компанията през 2012 г. в сектор "Вътрешен контрол", а впоследствие се присъединява към Програмния офис. През 2019 г. поема ръководството на отдел "Програмен офис, CRM и ценова политика", а от януари 2022 г. оглавява сектора "Вътрешен контрол". В периода 2023-2024 г. Владислав Любенов изпълнява и допълнителна заместваща роля като и.д. ръководител на отдел "Парични потоци".

"Поемането на финансовото ръководство е естествена следваща стъпка в професионалния ми път в МЕТРО. Компанията е мястото, в което съм израснал и което познавам в дълбочина. Заедно с екипа ще продължим да изграждаме стабилна финансова рамка, която подкрепя стратегията на МЕТРО и дългосрочното развитие на бизнеса", коментира Владислав Любенов.

Досегашният финансов директор Ерхан Четин, който поема позицията CFO на МЕТРО Турция, е част от МЕТРО групата от 2012 г. Той заема редица ключови финансови и контролни позиции в Турция и METRO AG, преди да стане финансов директор на МЕТРО България през октомври 2023 г.