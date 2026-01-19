С ясна заявка за предвидимост и сигурност за клиентите МЕТРО България разширява инициативата си със заключени цени. Така до края на април клиентите на водещия търговец на едро ще могат да разчитат на стабилни цени на над 6 000 артикула, както за бизнеса, така и за домакинствата.

Групата със заключени цени обхваща продукти, включени в програмата "Цени на ниво", която по своята същност осигурява дългосрочно стабилни цени и допълнителни отстъпки при покупка на количество. При покупка на два броя от конкретен продукт клиентите могат да се възползват от постоянни отстъпки до 30%.

Изключение правят ултра свежите категории като месо, риба, плодове и зеленчуци, при които цените се актуализират спрямо пазарната динамика, за да се гарантират максимална свежест и качество. Само през декември домакинствата са спестили над 4 млн. лв. благодарение на отстъпките за количество в рамките на програмата "Цени на ниво".

Инициативата със заключени цени стартира още през юли 2025 г. с ясната цел да осигури предвидимост и спокойствие в несигурна икономическа среда. Заключените цени означават, че клиентите знаят предварително какво плащат и могат спокойно да планират покупките си, независимо дали става дума за седмично зареждане, семейно събиране или празнична трапеза. Това дава възможност на домакинствата да пазаруват по-умно и уверено, без притеснение от неприятни изненади на касата.

"Когато времената са несигурни, хората имат нужда от яснота и стабилност. Заключването на цените им помага да планират разходите си, а постоянните отстъпки при покупка още на два броя им дават допълнително спокойствие за семейния бюджет. За нас това не е краткосрочна кампания, а дългосрочен ангажимент към по-предвидим и по-добър живот "на едро", коментира изпълнителният директор на МЕТРО България Жан Котан.

Паралелно със заключването на цените МЕТРО продължава да развива и своята дългосрочна програма "Цени на ниво", с която подкрепя както местните търговци, така и домакинствата. Програмата предлага ясен и устойчив ценови модел, който отличава търговеца на едро на българския пазар.

Вместо сложни и краткотрайни промоции клиентите получават прозрачни и предвидими цени, които намаляват с увеличаване на количеството. Още при покупка на две бройки се активира постоянна по-ниска цена с отстъпка до 30%, а при по-големи количества клиентите достигат до истинската цена на едро с отстъпка до 35%.

Това означава реални спестявания, по-ниска цена на единица продукт и пълен контрол върху разходите. През декември 2025 г. клиентите на МЕТРО са спестили близо 1,44 млн. лв. при покупка на по две бройки от артикулите, включени в "Цени на ниво", а тези, които са закупили по-големи количества, са реализирали спестявания в размер на над 2,75 млн. лв.

Този модел позволява на домакинствата да се възползват от логиката на търговията на едро без компромис с качеството и разнообразието. Под един покрив клиентите намират богат асортимент от продукти, което спестява време, усилия и допълнителни разходи.

Пазарувайте спокойно. Планирайте уверено. Открийте стабилните цени в МЕТРО, сега с над 6 000 продукта със заключени цени до края на април.