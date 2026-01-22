За девета поредна година МЕТРО България е сертифицирана като Top Employer. Международното признание се присъжда от Top Employers Institute след задълбочен и независим анализ на политиките, процесите и реалната работна среда в компаниите. През 2026 г. са били оценени близо 2 500 компании от 131 държави, а МЕТРО България отново се нарежда сред отличените работодатели в страната. Резултатите показват, че компанията надвишава както международния, така и местния бенчмарк в редица ключови области, свързани с лидерството, развитието на хората и организационната култура.

"Този сертификат е признание не просто за политики и процеси, а за хората в МЕТРО. За начина, по който работим заедно, учим се един от друг и се развиваме като екип. За нас Top Employer не е цел, а потвърждение, че когато инвестираш "на едро" в хората си, резултатите идват устойчиво", сподели Жан Котан, изпълнителен директор на МЕТРО България.

МЕТРО България отчита резултати значително над средните в повече от две трети от всички категории, като се нарежда сред лидерите на местно ниво в направления като "Работодателска марка", "Стратегия за управление на хора", "Лидерство", "Обратна връзка" и "Многообразие, равнопоставеност и приобщаване". В сравнение с предходната година се наблюдава и допълнително подобрение в редица области, което потвърждава устойчивия и последователен подход на компанията към работата с екипите.

"Работодателската марка не се изгражда с обещания, а с преживявания. Проектите, които развиваме, показват, че развитието в МЕТРО е реална възможност, а не абстрактна идея. Деветата поредна сертификация като Top Employer е доказателство, че вървим в правилната посока последователно и с грижа към хората", сподели Мария Ангелова, директор "Хора и култура" в МЕТРО България.

Постигнатите резултати са пряко отражение на философията на компанията да развива бизнеса си чрез развитие на хората. През изминалата година МЕТРО България надгради и разшири редица инициативи, които поставят служителите в центъра на организационния живот и създават среда за учене, диалог и споделяне.

Един от ключовите примери е програмата "Обратно менторство", която за втора поредна година създава пространство за открит диалог между различни поколения в компанията. Инициативата насърчава обмена на опит, нови гледни точки и взаимно учене и постепенно се утвърждава като основа за по-широка култура на доверие и споделяне. От тази програма естествено се ражда и общността МЕТРО Будители, мрежа от близо 100 служители, които активно допринасят за изграждането на ангажираща работна среда, инициативи за учене и автентично представяне на живота в МЕТРО.

Инвестицията в бъдещето на младите хора остава друг стратегически фокус. МЕТРО България е част от дуалната система на обучение вече близо десетилетие, като десетки ученици ежегодно преминават практическо обучение в магазините и екипите на компанията, както и чрез възможности за сезонна заетост, които дават реален професионален опит и често се превръщат в първа крачка към дългосрочно развитие в компанията.

Програмите "Кариерна лаборатория" и "Вдигни ръка" допълват този подход, като създават реални условия за развитие както на млади таланти, така и на служители с желание да направят следваща крачка в кариерата си. Предоставянето на допълнителни възможности за учене остава стратегически приоритет и чрез образователния фонд "Учи на едро", който подкрепя служители в стремежа им към продължаващо обучение. Само през последната година 10 колеги получиха финансиране за университетски програми, специализирани курсове и езиково обучение, като общата стойност на подкрепата надхвърли 11 500 лева.

Културата на грижа и ангажираност в МЕТРО България намира израз и извън рамките на организацията чрез различни социални и доброволчески инициативи, които показват, че ценностите на компанията се превръщат в реални действия, водени от самите служители.