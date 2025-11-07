След 26 години на българския пазар, МЕТРО прави стратегическа крачка към по-широка аудитория с новата си кампания "Живей на едро за всеки". Пoпyляpният търговец на едро oтвapя мaгaзинитe cи за всички клиенти, ĸaтo дава възможност за лecнa дигитaлнa peгиcтpaция за издаване на карта за пазаруване. Какви са ползите за любителите на качествена храна и домакинствата от пазаруването на едро говорим c изпълнитeлния диpeĸтop нa METPO Бългapия Жaн Koтaн.

Г-н Котан, разкажете ни как стигнахте до решението да обявите кампанията "Живей на едро за всеки", която на практика разширява фокуса Ви към крайния потребител след години работа с бизнеса.

Преди около 3 години предприехме сериозна трансформация, свързана с нашата нова стратегическа цел да бъдем Партньор за независимия бизнес и предпочитан избор за предприемачите, основно в секторите ХоРеКа и традиционната търговия.

Затова променихме посоката от класическия ритейл модел към "Живей на едро", който представлява съвременен многоканален модел за търговия на едро.

Днес този модел е в основата на начина, по който работим всеки ден. Комбинираме обслужването в нашите магазини с решения за доставка за професионални клиенти, дигитални услуги и индивидуални партньорства, за да отговорим на различните нужди на клиентите си.

По този начин предлагаме професионално подбран асортимент и уникална ценова политика, известна като "Buy More, Pay Less" (BMPL), или както я наричаме в България - "Цени на ниво".

Още от самото начало нашата визия беше, след като завършим този преход и натрупаме необходимия опит, да отворим този модел и към крайните потребители. Днес сме напълно готови да ги посрещнем в нашите магазини и да им предложим същото професионално качество, вече достъпно за всеки.

Какво на практика означава "пазаруване на едро" за физическите лица и как то се различава от традиционното пазаруване в ритейла? Какви са неговите предимства?

Българските потребители ценят възможността да спестяват време и пари, но също така държат на качеството и искат да имат достъп до професионални продукти, с които могат да приготвят храна у дома като истински шеф-готвачи. Нашият модел отговаря именно на тези очаквания, като предлага гъвкавост, прозрачност и достъп до професионален асортимент, който доскоро беше запазен основно за бизнеса.

Бихте ли ни разказали повече за "Цени на ниво"?

В МЕТРО България предлагаме над 7000 артикула, включени в програмата "Цени на ниво". Тя се базира на 3 ценови нива. При първото клиентът плаща малко под стандартната пазарна цена и важи при закупуване на единична бройка. При второто, получава промоционална цена, обикновено при покупка на две бройки, а при третото клиентът плаща търговската цена на едро при закупуване на цяла опаковка.

Това, което отличава модела, е неговата прозрачност, стабилност и конкурентоспособност. Трите ценови нива са ясно обозначени на етикета, а при над 5000 продукта цените остават непроменени за период от три месеца.

Това е изключително важно за професионалните ни клиенти, които трябва да планират разходите си с предвидимост, но същевременно е от полза и за крайните потребители, които искат да пазаруват изгодно, без да чакат промоции или да обикалят различни магазини.

За да ни допуснете в "кухнята", споделете ни как се определя кои продукти попадат в програмата "Цени на ниво" и кои във "Винаги изгодно".

"Цени на ниво" е нашият основен ценови модел, който обхваща почти всички продуктови категории. Изключение правят продуктите от ултра свежите категории - месо, риба, плодове и зеленчуци, които са сред най-силните ни предложения.

Тъй като клиентите не могат да складират такива продукти в големи количества, тук прилагаме програмата "Винаги изгодно", която гарантира стабилни и конкурентни цени 365 дни в годината. Чрез внимателен подбор на ключови артикули и ежедневно следене на пазара, осигуряваме на клиентите си постоянна достъпност и сигурност до гарантирано свежи и качествени продукти, без да е необходимо да чакат промоции или да се притесняват от колебания в цените.

Като лидер на пазара в търговията на едро, кои са най-ценните уроци, които научихте в работата си с ХоРеКа сектора/сектора на традиционна търговия? Как планирате да ги приложите (или трансформирате) към крайния потребител?

Най-важният урок, който научихме, е, че за професионалните клиенти трябва да могат лесно да предвиждат и контролират своите разходи. За тях себестойността на продуктите е решаващ фактор и именно затова те не разчитат на краткосрочни промоции. Те се нуждаят от сигурност, стабилност и прозрачност в цените, за да могат да управляват ефективно бизнеса си. Нашият модел на търговия на едро напълно отговаря на тези нужди. Този подход обаче работи чудесно и за крайния потребител. Вместо да обикаля няколко магазина седмично в търсене на промоции, клиентът може да дойде веднъж в МЕТРО, да купи повече и да спести реално време и средства.

Вторият важен урок е свързан с качеството. Професионалистите не могат да си позволят колебания и компромиси в качеството на продуктите. Благодарение на нашата сертификация по международни стандарти за контрол и на собствените ни марки, ние гарантираме постоянно високо качество не само за тях, но и за всички потребители, които избират МЕТРО.

Ще има ли някаква разлика в условията (преференциите) за бизнеса и за крайните потребители, които ще дава дигиталната карта? Ако да, в какво ще се изразяват те?

Бизнес клиентите продължават да се възползват от своите специални предложения, индивидуални услуги, търговски условия и допълнителни предимства, които са част от дългосрочното ни партньорство. Един от ключовите елементи за тях е услугата за доставка.

Процесът е максимално удобен - клиентите разчитат на целогодишна подкрепа от своя търговски представител и могат във всеки един момент да направят поръчка онлайн през платформа MShop, а ние подготвяме и доставяме стоките директно до техния обект. Това им позволява да се концентрират върху развитието на бизнеса си, без да губят време в снабдяване.

В същото време крайните потребители получават достъп до професионалния асортимент и ценовия модел "Цени на ниво", който им дава възможност да пазаруват като професионалисти. Приложението METRO Companion предлага редица полезни функционалности - създаване на списъци за пазаруване, проверка на актуални цени, преглед на каталози и електронни бележки.

В момента тестваме нова функция "Сканирай и плати", която ще позволи на клиентите да сканират продуктите още по време на пазаруване и на касата само да извършат плащането. Така значително ще съкратим времето за пазаруване и ще подобрим цялостното клиентско изживяване в магазина.

По този начин всеки клиент на МЕТРО намира това, от което има нужда, при условия, адаптирани към неговите навици и потребности.

В каква посока планирате развитието на компанията у нас? Да очакваме ли в близко бъдеще откриването на нови обекти?

След като успешно трансформирахме нашия бизнес модел по отношение на предлагането, сега сме във фаза на ускорено развитие. Работим активно за разширяване на нашия многоканален подход, който вече е в основата на нашата дейност. От една страна, модернизираме съществуващите си обекти и ги превръщаме в центрове за обслужване на различни канали, като отделяме специални зони за доставка. В момента те представляват около половината от нашите продажби към ХоРеКа сектора, а целта ни е да достигнем 70% в следващите години.

От друга страна, проучваме възможности за откриване на нови магазини в райони, където виждаме потенциал за развитие. Вече сме идентифицирали две локации, където би имало смисъл да отворим магазини във по-малък формат, за да сме по-близо до клиентите си и да продължим да бъдем гъвкави и адаптивни към нуждите на пазара.

Нашата цел остава една и съща - да бъдем най-надеждният партньор за професионалистите и предпочитан избор за всички домакинства и хора, които ценят качествената храна и устойчивия подход в бизнеса.