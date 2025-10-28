Голяма част от българите успяват да спестяват средства от доходите си - макар и въпросните спестявания да варират в много широки граници. А от друга страна, различни са направленията, за които с приоритет са предназначени спестените пари. Като цяло обаче, хората на възраст до 29 години са склонни да спестяват по-малко, както и да правят по-рискови инвестиции (ако имат свободни средства).

Това сочи проучване на социологическа агенция "Тренд", направено по поръчка на Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП). Резултати от проучването на тема "Как спестяват българите" коментираха на пресконференция Макс Баклаян, инвестиционен експерт и изпълнителен директор на Tavex и икономиста Стоян Панчев, съосновател на ЕКИП.

Хората в България които имат спестявания са общо около 1,4 милиона, което е със 170 000 повече от преди година - което може да се смята за положителен индикатор. От друга страна обаче, 41% от спестяващите, "заделят настрани" само до 10% от доходите. Докато, по думите на Макс Баклаян, би трябвало поне 30% от (месечните) доходи да отидат в различни видове спестявания, вкл. инвестиции. Този дял обаче зависи не само от икономичността на хората, но и от доходите им. В тази връзка не е учудващо, че по-големи спестявания - като дял от доходите и в абсолютна сума - имат по-богатите хора.

Най-честите причини, заради които хората спестяват пари, според проучването, са за: спешни случаи (64%), за сигурност (49%), за почивки и екскурзии (45%), за здравеопазване (33%). Участващите в допитване тук са можели да дават повече от един отговор. Високият дял на заделените за здраве пари се обяснява и с недобре уредената у нас система на здравеопазване.

В какво спестяваме

Както и досега, най-голям дял от спестяванията на българите отиват в банките (90%). И то при положение, че банковите лихви по депозитите продължават да са близки до нулата. Що се отнася до средствата за инвестиции, прави впечатление, че се увеличава делът на вложенията в инвестиционно злато, което в известна степен може да е свързано и с по-несигурната инвестиционна среда в световен мащаб.

Като актив, който може най-добре да предпази средствата им от (растящата) инфлация, спестяващите хора посочват инвестициите в имоти - на това мнение са половината от запитаните. Очакванията на експертите обаче са, че след влизането ни в еврозоната, този процент ще намалее.

Спестяванията и инвестициите обаче, не носят само приходи, посочиха експертите. Оказва се, че 14% от спестяващите хора смятат, че са на загуба през последната година - заради инфлацията, поради неуспешни инвестиции, пропуснати ползи и други. В тази връзка Стоян Панчев даде пример, че в следствие инфлацията, 100 000 лева през 2001 година, сега се равняват на 33 000 лева.