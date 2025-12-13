Уорън Бъфет назначи Тод Комбс през 2010 г., за да му помага и в крайна сметка да го наследи заедно със Чарли Мънгър в управлението на огромния инвестиционен портфейл на Berkshire Hathaway. Но техният избран наследник на трона на акциите напусна, за да се присъедини към JPMorgan. Обявлението идва точно когато Бъфет се подготвя да се оттегли като изпълнителен директор след шест десетилетия начело.

Лорънс Кънингам, директор на центъра Уайнбърг към Университета на Делауеър и автор на няколко книги за Berkshire, каза пред Business Insider, че напускането на Комбс е "определено поразително". "Моето впечатление е, че това не беше лесно решение за никого от засегнатите", добави той.

"Ударихме джакпота"

Бъфет изсипваше похвали към Комбс и другия си инвестиционен мениджър Тед Уешлър, откакто нае двамата преди около 15 години.

Комбс и Уешлър са "доказали, че са умни, модели на почтеност, полезни за Berkshire по много начини отвъд управлението на портфейла и перфектно културно съответствие", написа Бъфет в писмото си до акционерите от 2012 г., две години след наемането на Комбс. И допълни: "Ударихме джакпота с тези двамата."

"Техните приноси едва започват: И двамата имат кръв на Berkshire в жилите си", написа той следващата година.

В писмото си от 2015 г. Бъфет отправи "лични благодарности" към Комбс за това, че му е обърнал внимание на Precision Castparts, проправяйки пътя на Berkshire да придобие производствения гигант за повече от 30 милиарда долара.

Бъфет също така възложи на Комбс и Уешлър все по-голяма част от портфейла на Berkshire с течение на времето. Те започнаха с управление на по около 2 милиарда долара активи, но до края на 2021 г. съвместно управляваха 34 милиарда долара. Бъфет оттогава не е давал актуализация за размера на техните портфейли.

През 2020 г. Комбс пое като изпълнителен директор притежаваната от Berkshire застрахователна компания Geico и успешно инициира обрат в нейната дейност. Бъфет го отличи в писмото си от тази година, като каза, че "основно е преобразил Geico" и е "работил неуморно за изпълнението на задачата", което доведе до "зрелищно подобрение" миналата година.

Стивън Чек, основател и главен инвеститор на Check Capital Management, каза пред Business Insider, че напускането на Комбс го изненада, тъй като той е бил "лично избран" от Бъфет, поел е "огромната отговорност" да ревитализира Geico и я е изпълнил.

Сдържано сбогуване

Бъфет възприе по-формален тон в прессъобщението в понеделник, което обяви напускането на Комбс и други промени в ръководството.

Той се обърна към своя колега от 15 години, когото някога си представяше да стане главен инвеститор на Berkshire, като "Тод А. Комбс" - рязък контраст с използването на "Марк" за напускащия финансов директор на Berkshire, Марк Хамбург.

Бъфет каза, че JPMorgan е "взела добро решение", като е наела Комбс, но не спомена личните му качества, инвестиционното му майсторство или други приноси за Berkshire. Бъфет похвали Комбс само за неговите "много добри назначения в Geico и разширяването на нейните хоризонти".

"Доста хладното изпращане в прессъобщението показва, че Уорън не беше твърде доволен от напускането", каза Чек, дългогодишен наблюдател на Бъфет.

По-големи очаквания

Преди да поеме Geico, Комбс изигра ключова роля в създаването на Haven, здравна съвместна инициатива между Berkshire, JPMorgan и Amazon, която стартира през 2018 г., но приключи три години по-късно.

Той представляваше Berkshire в борда на Haven и е заседавал в борда на JPMorgan през последните девет години. Той подаде оставка от тази позиция в неделя преди да поеме новата си роля в банката от януари.

Крис Блумстран, президент на Semper Augustus Investments и акционер на Berkshire през последните 25 години, каза пред Business Insider, че ролите на Комбс в Haven, JPMorgan и Geico предполагат, че е имал "намалена роля" в управлението на портфейла на Berkshire.

Блумстран също посочи, че през май Бъфет каза, че Грег Абел ще носи отговорност за разпределението на капитала на Berkshire, включително неговите инвестиции в акции.

"Тод може да е имал амбиция да управлява по-голяма част или целия портфейл, което нямаше да се случи", каза Блумстран.

Той добави, че Комбс не изглеждаше като "реалистичен кандидат" да наследи Аджит Джейн като застрахователен ръководител на Berkshire, предвид липсата му на опит в презастраховането.

Въпрос на приоритети

Фактът, че Абел има "окончателна дума" за това как Berkshire инвестира парите си, "може да е бил стимулът Тод Комбс да обмисли други кариерни възможности", каза Джон Лонго, професор по финанси в бизнес училището Ръткърс и автор на "Съветите на Бъфет", пред Business Insider.

Той добави, че не е притеснен от напускането на Комбс, тъй като Уешлър е "много способен да управлява портфейла от акции".

За Комбс преминаването към JPMorgan вероятно представлява възможност да оформи собствена визия и да управлява по-директно инвестиционни решения, без да е в сянката на легендата Уорън Бъфет и новоназначения негов наследник Грег Абел. Въпреки че Berkshire губи талантлив мениджър, компанията изглежда добре подготвена за бъдещето с Уешлър начело на инвестициите и с ясна приемственост под ръководството на Абел.