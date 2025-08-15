Американската холдингова компания Berkshire Hathaway, управлявана от легендарния инвеститор милиардер Уорън Бъфет, вече две поредни тримесечия натрупва голяма т.нар. "тайна" позиция в акции, възползвайки се от специалните условия за конфиденциалност, пише CNBC.

Към края на второто тримесечие на годината, инвестициите на компанията в акции от индустриалния сектор достигнаха около 4,7 милиарда долара, а названието на тези ценни книжа, вероятно ще бъде известно скоро - когато Berkshire публикува своя тримесечен отчет.

Конфиденциалните сделки позволяват на конгломерата "тайно" да формира инвестиционни позиции, без да провокира скокове в котировките на съответните акции.

Сред потенциални кандидати за въпросните "тайни" инвестиции, са: американската военно-индустриална корпорация Lockheed Martin Corporation, корабостроителната компания Huntington Ingalls Industries, както и железопътните компании Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City и Union Pacific Corp.

Тези компании отговарят на инвестиционните критерии на Бъфет, включително устойчиви конкурентни предимства, смятат източниците на CNBC.

Нетната печалба на Berkshire Hathaway за първото тримесечие на 2025 г. - която се състои от оперативна печалба и печалба от сделки на фондовия пазар - е спаднала с 64% на годишна база до 4,6 милиарда долара, спрямо 12,7 милиарда долара за същия период на миналата година.