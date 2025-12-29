Докато геополитическите анализатори чертаят бъдещето на БРИКС като новия глобален хегемон, в една от водещите икономики на блока текат процеси, които говорят за всичко друго, но не и за световна доминация. Бразилия - най-голямата държава в Южна Америка, се превръща в официалната "Зомбиландия" на развиващите се пазари.

Диагнозата е поставена от екип икономисти от водещи местни университети, като изследването им беше публикувано неотдавна в научното списание Revista Brasileira de Finanças.

Данните са стряскащи: всяка шеста компания в Бразилия съществува в състояние на финансова кома. Тези предприятия, често наричани "зомби фирми", са живи само на хартия - те заемат офис пространства, плащат заплати (понякога) и като цяло генерират достатъчно приходи, за да покриват ежедневните си разходи, но са напълно неспособни да се справят даже лихвите по натрупаните си дългове.

Живите мъртви

Данните от изследването на икономиста Алберто Гранзото и неговия екип са безпощадни. Докато в останалите развиващи се икономики средният процент на т.нар. "статични зомбита" е малко под 8%, в Бразилия цифрата е стряскаща - 16,75%.

С други думи, всяка шеста компания в страната съществува в състояние на перманентна финансова кома.

Ситуацията с "динамичните зомбита" - онези фирми, които системно не успяват да генерират никаква стойност за собствениците си, е още по-мрачна: близо 14% при средно 5,5% за групата на нововъзникващите пазари.

Според авторите на изследването, Бразилия е абсолютен "лидер" в тази негативна класация, като нивата на зомбификация там са над два пъти по-високи от средните за останалите държави в БРИКС.

Защо точно Бразилия?

Отговорът се крие в коктейл от високи лихви и законодателни вратички. Към края на 2025 г. основният лихвен процент в страната, известен като SELIC, закова на нива от 15%. В свой актуален доклад Международният валутен фонд (МВФ) отбелязва, че това е една от най-високите "реални" лихви в света.

Това превръща обслужването на всеки кредит в истинско изтезание за бизнеса.

Докато Централната банка държи юздите здраво, за да бори инфлацията, президентът Лула да Силва не спира да атакува банкерите, обвинявайки ги, че убиват икономическия растеж. Проблемът обаче е, че вместо да фалират по естествен път и да освободят място за по-здрави играчи, тези болни компании намират убежище в тромавата правна система.

Анализаторите от Serasa Experian отчитат рекорден брой молби за т.нар. "съдебна реорганизация" през последната година - ръст от над 60%. Това е правна процедура, която позволява на фирмите да спрат плащанията към кредиторите си, докато се опитват да се "спасят".

В реалността обаче, както посочва в свой анализ експертът Филипе Срабора, това често се превръща в безкраен цикъл от съдебни хватки. Гиганти като телекома Oi S.A. и търговската верига Americanas S.A. вече се превърнаха в нарицателни за този процес, затъвайки в дългове за десетки милиарди реала.

Цената на оцеляването

Икономическите "зомбита" действат като паразити. Те поглъщат капитал и ресурси, които биха могли да отидат при здрави, иновативни и продуктивни стартъпи. Когато една банка продължава да рефинансира "умряла" компания само за да не признае загубата в баланса си, тя де факто отказва кредит на следващия предприемач с добра идея.

Резултатът е стагнация. Последните прогнози на BBVA Research за бразилската икономика са песимистични - растежът за 2026 г. вероятно ще падне до едва 1,5%.

Има нещо дълбоко иронично в това, че държавата, която претендира за лидерство в глобалния Юг и мечтае за световна дедоларизация, не може да разреши собствените си проблеми. Лула обещава "нова индустриална политика" и държавни субсидии, но пазарните наблюдатели се опасяват, че това само ще нахрани още повече "зомбита".

Истинският въпрос не е кога тези фирми най-накрая ще спрат да съществуват, а кога бразилското общество ще намери смелост да ги погребе, за да направи място за живите.