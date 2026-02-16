Земеделието е секторът от българската икономика, който изпитва един най-големите недостици на работници. Същевременно работещите в селското стопанство получават с около 500 евро по-малко от средното възнаграждение за страната, показват актуалните данни на Националния статистически институт, цитирани от БНР.

Средната брутна заплата в селско, горско и рибно стопанство през последното тримесечие на 2025 година е била 1 770 лева.

Ако хвърлим общ поглед върху трудовия пазар у нас, безработицата продължава да намалява и към края на миналата година достига до 3,2%, отчитат от националната статистика. В същото време обаче броят на хората, които остават извън пазара на труда е почти равен на броя на работещите, като продължава да се увеличава.

Над 2 милиона и 400 хиляди души у нас остават извън пазара на труда. Над 40% от тях са учащи и затова не работят. Въпреки това, остават близо 60%, за които обясненията са различни - от пълна демотивация до работа на черно.

Източник: iStock

Средна заплата в аграрния сектор и внос на работници

Средната заплата в аграрния сектор е на предпоследно място в графиката на икономическите дейности, като с по-ниско декларирано възнаграждение работят само заетите в "Ресторантьорство и хотелиерство", чиято средна заплата е около 826 евро или 1617 лева.

Източник: iStock

От години земеделският сектор у нас има проблем с недостига на работна ръка и със застаряването на заетите в селското стопанство. Затова все повече се разчита на сезонна заетост. Броят на работниците не достига, заради което много стопанства активно внасят служители от Украйна, Молдова и дори от далечни страни като Непал, Индия и Филипините.

И тази година, в която България вече е част от еврозоната, ангажираните в земеделието остават отдалечени с над 2000 евро от работещите в сектор далекосъобщения, които за пореден път и в това тримесечие са начело с най-високата средна брутна месечна заплата - 2 900 евро или 5 739 лева.

Вероятно традиционно ниското заплащане обяснява и факта, че през последното тримесечие на 2025 година наетите в селско, горско и рибно стопанство са намалели с 5 на сто спрямо предходните три месеца и са близо 62 000 души.

Липсата на работна ръка се чувства в целия аграрен сектор. Според представителите на бранша, колкото и да е осезаем процесът на дигитализация и механизация в земеделието, гладът за квалифицирани (и не само) кадри се задълбочава, заради което са нужни спешни мерки и сериозна държавна и европейска подкрепа.