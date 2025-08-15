Сърбия, страна с дългогодишни селскостопански традиции и силен агрономически потенциал, напълно осъзнава важността на укрепването на вътрешните си хранителни системи, пише eKapija. Нашата съседка инвестира във високотехнологично земеделие не само, за да осигури стабилно снабдяване на населението си, но и за да допринесе за глобалната продоволствена сигурност.

По време на официалното откриване на Втората среща на върха на ООН за хранителните системи (UNFSS+4) в Адис Абаба, Абебзаяви Драган Гламочич - министър на земеделието на Сърбия, подчерта, че основното послание от срещата е, че продоволствената сигурност е глобален стратегически приоритет. А Сърбия дава смелата заявка да участва в разрешаването на кризата.

Докладът на генералния секретар на ООН, представен на срещата на върха, ясно показва, че трансформирането на хранителните системи се превръща във все по-важна глобална цел. Докато някои страни постигат напредък, особено чрез затвърждаване на правото на храна в своите конституции и законодателства, най-голямото предизвикателство остава устойчивото финансиране и подкрепата за дребните производители. Проблем, добре познат и на българските земеделци.

Източник: iStock

Сърбия е наясно с необходимостта от увеличаване на инвестициите в дигитализация, образование и иновации в селските райони. Подкрепата за малките ферми и инвестициите във високи технологии вече са заложени в основата на селскостопанските политики на нашата съседка.

Сърбия вече инвестира в системи, които засилват връзката между производството и пазара, като същевременно увеличават устойчивостта към климатичните предизвикателства и нестабилността на пазара. А срещата на върха е дала нов стимул за продължаване на усилията за реформи и за по-силно застъпничество за справедлив достъп до финансиране на селското стопанство, подчертават местните производители, които за разлика от техните колеги от ЕС, разчитат предимно на себе си и на държавата за финансова исубсидии.

"Без адекватни инвестиции и международна солидарност не може да се постигне глобална продоволствена сигурност. За нас тази среща на върха не е просто дипломатически форум, а ангажимент към нашите граждани да изградим селското стопанство на бъдещето", подчертават от сръбското Министерство на земеделието.

Сърбия обяви, че ще остане ангажиран партньор на всички страни и организации, които отстояват ценностите на справедливата търговия, здравословното хранене, приобщаващото развитие на селските райони и всеобщото право на достъп до качествена храна.