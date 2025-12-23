Сърбия се готви активно за навлизане в ядрената енергетика. Поредната стъпка към този процес е наличието на новия Меморандум, подписан със Световния институт за ядрена безопасност, пише eKapija. Предприятието "Ядрени съоръжения на Сърбия" подписа Меморандум за разбирателство със Световния институт за ядрена сигурност (WINS), който, както е посочено, допълнително укрепва институционалната и експертна основа за развитието на ядрения сектор в Сърбия.

Споразумението идва във време, когато Сърбия отмени мораториума върху изграждането на ядрени съоръжения, въведен 35 години по-рано, в края на 2024 г., и представлява, добавя се, една от ключовите стъпки в подготовката на страната за потенциални бъдещи ядрени проекти.

Меморандумът определя стратегическата подкрепа на WINS в областта на консултирането, техническото ръководство, персонализираното обучение и укрепването на институционалния капацитет, с цел подобряване на готовността на регулаторната рамка, разработването на проекти и цялостната инфраструктура.

Източник: iStock

Специален акцент е поставен върху ядрената безопасност като основа за бъдещо развитие. Сътрудничеството ще включва укрепване на професионалния капацитет и професионалното развитие на служителите, включително участието на персонала на "Ядрените съоръжения на Сърбия" в програмите на Академията WINS, както и съвместна работа по теми като киберсигурност, оценка на заплахите, защита от вътрешни заплахи, разпоредби за ядрена безопасност, култура на сигурност и сигурност на веригата за доставки.

Меморандумът предвижда и сътрудничество в областта на управлението на ядрени и други радиоактивни материали, които са извън регулаторния контрол, както и дейности, насочени към подобряване на равенството между половете, многообразието и приобщаването в ядрения сектор, както в Сърбия, така и в международен план.

Изпълнителният директор на WINS Ларс ван Дасен подчертава, че във време, когато Сърбия обмисля нови ядрени проекти, е от съществено значение ядрената безопасност да бъде вградена в самите основи на това развитие. Според него, чрез комбиниране на международния опит на WINS и националното ръководство на ядрените съоръжения на Сърбия се създават условия за изграждане на знанията, капацитета и доверието, необходими за справяне със съвременните предизвикателства пред сигурността.

ДалиборАрбутина, директор на публичното предприятие "Ядрени съоръжения на Сърбия", оценява, че подписването на меморандума представлява важен етап в дългогодишното сътрудничество с WINS. Според него предишното сътрудничество е позволило на служителите да придобият ценни знания в областта на ядрената безопасност и сигурност, а новото споразумение допълнително е засилило техническия капацитет, регулаторната готовност и ангажимента за развитието на безопасен и приобщаващ ядрен сектор.