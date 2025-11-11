Китайската компания Chery, един от най-големите производители на автомобили в страната и водещ износител за външни пазари, разглежда Сърбия като потенциална локация за откриване на втория си завод в Европа.

Това обяви от Шанхай министърът на икономиката на Сърбия Адриана Месарович след разговор с председателя на борда на автомобилната компания Йин Тонгю. Очаква се Тонгю скоро да посети страната, където преговорите за потенциалната инвестиция ще продължат, пише сръбският седмичник NIN.

Chery, подобно на много от своите конкуренти на китайския пазар, е в етап на мащабна експанзия, която обхваща и Европа - продажбите извън КНР са скочили 10-кратно само за 5 години до над 1,1 млн. автомобила. Иначе казано, почти половината коли на Chery са за износ.

Сред причините за експанзията извън огромния китайски пазар е ценовата война на него, но и възможността да се достигне до купувачи на платежоспособни пазари като европейския.

Източник: Явор Николов

Изправени пред ограничителните мерки на ЕС, който иска да защити своите производители от по-евтината и технологично по-напреднала китайска конкуренция, китайските производители сега искат да локализират производството в Европа.

Chery вече стъпи в Европа - чрез съвместното си предприятие с испански инвеститори, което възражда марката Ebro. Китайската компания инвестира 400 милиона евро в начинанието и помага с дизайн и технологии, като от догодина марката стъпва в България.

Сега компанията търси още една производствена локация. Досега освен Сърбия като възможни локации се споменаваха Великобритания (Chery работи с Jaguar Land Rover в Китай и продава свои марки на Острова) и Германия.

Колко китайските автомобили са в експанзия на европейския пазар, свидетелства фактът, че през септември тази година продадоха над половин милион автомобила и за първи път в историята надминаха по продажби корейските конкуренти на Стария континент.

Китайските производители постигат най-голямо проникване в сегмента на електрическите автомобили, но на европейския пазар пласират и все повече и модели с ДВГ, както и хибридни превозни средства. У нас също се очаква нова китайска вълна - след като тя започна от завода на Great Wall в Баховица, сега на същото място групата ще започне да сглобява електромобили под бранда Ora.

За Сърбия евентуален завод на Chery ще е втора голяма експортно ориентирана мощност след тази на Stellantis в Крагуевац, за който в италиански медии се твърди, че ще увеличава капацитета си.

Всичко това ще има голям икономически ефект за западната ни съседка, но потенциално не само - през миналия месец изпълнителният директор на борда на Ebro и вицепрезидент на Chery International Джонсън Ксу заяви в отговор на въпрос на Money.bg, че групата пренася не само производството си, но и развойната си дейност в Европа и всички компании на континента могат да влязат във веригата на доставки.