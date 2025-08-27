Сръбският износ отбелязва ръст през 2025-а година, като ключова роля в това играе автомобилната индустрия и особено серийното производство на електромобили, съобщава eKapija. В нашата съседка се произвежда Fiat Grande Panda и Citroen C3, благодарение на фабриката на гиганта Stellantis в Крагуевац.

Данните на Статистическата служба на Сърбия показват, че през юли производството на моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета е нараснало с 9,5% в сравнение със същия месец на миналата година, докато в сравнение с края на 2024 г. е отчетен ръст от 5,8%.

През първите седем месеца на 2025-а година стойността на износа на този сектор възлиза на 337,7 милиона евро, което е значителен скок в сравнение с €275,4 милиона за същия период на миналата година.

Делът на автомобилната индустрия в общия износ на страната се е увеличил от 10,9% на 11,7%, което потвърждава, че този отрасъл се превръща в един от най-важните двигатели на сръбската икономика и външнотърговския баланс.

Припомняме, че в началото на юни Fiat пусна на пазара новия Grande Panda Hybrid, произведен в Сърбия. Това е достъпен модел от B-сегмента, който съчетава иновативен дизайн, напреднали технологии и устойчива мобилност. Базиран на гъвкавата платформа Stellantis SMART-CAR, Grande Panda вече се предлага и като хибрид на цена от €16 990, но само на сръбския пазар. Цената в шоурумовете в останалата част от Европа е по-висока, но отново достъпна - малко под €19 000.

Както Money.bg веме писа, миналата година стана ясно, че сръбските власти ще предоставят по €5000 на всеки купувач на електрически автомобил в страната, като допълнителен стимул за закупуване на коли, произведени в Сърбия.

Още през април 2022 година Stellantis и Сърбия подписаха споразумение за съвместно инвестиране на €190 милиона в стартирането на производството на електрически автомобили в Крагуевац.