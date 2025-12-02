Производството на автомобили на Stellantis във Франция ще се свие с около 11% до 2028 г., сочат вътрешни оценки на компанията, цитирани от синдикални източници. Това е част от по-широките усилия на четвъртия по големина автомобилен производител в света да се справи със свръхкапацитета на европейския пазар.

Според прогнозите, представени на синдикатите миналата седмица и потвърдени от два независими източника пред Ройтерс, общият обем от 5-те френски монтажни завода на Stellantis се очаква да спадне до 587 800 автомобила до 2028 г.

Най-сериозно намаление се предвижда за фабриката в Поаси, като общо 3 от 5 производствени площадки ще отчетат спад.

Синдикални представители уточняват, че тези оценки могат да бъдат ревизирани след ключовите решения на ЕС, планирани за 10 декември. Очаква се те да въведат по-голяма гъвкавост при изпълнение на целите за CO₂ и допълнителна подкрепа за европейската автомобилна индустрия.

От Stellantis отказват официален коментар по темата.

Компанията вече предприе няколко временни спирания на производствени линии през годината заради слабото търсене в Европа. Както money.bg писа в края на септември, Stellantis временно спря производството в завода си в Мюлуз за периода 27 октомври - 2 ноември.

В предприятието работят около 2000 души, а от производствените линии излизат моделите Peugeot 308, Peugeot 408, както и DS 7 от премиум марката DS.

Компанията тогава посочи, че мярката е необходима за "адаптиране на производствения обем към трудната пазарна обстановка в Европа" и за оптимизиране на складовите наличности преди края на годината.

Само няколко дни преди това Stellantis обяви почти идентични причини за временно преустановяване работата на други два свои европейски завода за период от три седмици.

Последните данни за ноември показват, че регистрациите на автомобили на Stellantis във Франция са намалели с 5,5%, което сваля пазарния й дял до 25,3% при близо 27% година по-рано.

Въпреки отчетения ръст от 13% в приходите през третото тримесечие, групата записа и еднократни разходи, свързани с преструктуриране на продуктовите и стратегическите си планове под ръководството на новия главен изпълнителен директор Антонио Филоса.

Той вече анонсира първи стъпки към по-широко предлагане на хибридни и бензинови модели, както и връщането на емблематични автомобили като Jeep Cherokee. Пълният нов бизнес план се очаква в началото на 2025 г.