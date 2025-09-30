Автомобилният гигант Stellantis обяви днес, че спира, засега временно, производството в завода си във френския град Мюлуз в периода 27 октомври-2 ноември, съобщи Reuters.

В завода работят около 2000 души, а производствената линия е за два от моделите на Peugeot - "308" и "408", както и моделът DS7 на премиум марката DS.

Автомобилната компания обясни тази мярка с необходимостта от "адаптиране на производствения обем към трудната пазарна обстановка в Европа", както и оптимизиране на складовите наличности преди края на годината.

Само преди няколко дни Stellantis обяви (почти) същите причини за временно преустановяване работата на други два свои завода в Европа за три седмици.

Става въпрос и за спиране на производството в завода в Айзенах, Германия, който произвежда компактния високопроходим автомобил Grandland на Opel, за два дни през октомври, "вероятно на 1 и 2 октомври".

"Временно" преустановяват дейност и други 4 завода на компанията. Заводът в Сарагоса, Испания, ще бъде затворен в периода 6-10 октомври.

Заводът на автомобилостроителя в полския град Тичи също ще бъде затворен скоро за осем дни. Stellantis обяви ще спре временно производството на Fiat Panda и модела Tonale на Alfa Romeo в края на септември - началото на октомври в завода си в Помиляно, близо до Неапол.

Заради същите причини предстои и затваряне на завода на компанията във френския град Поаси в периода 13-31 октомври.

Според синдикатите, тези решения се случват в труден момент за европейската автомобилна индустрия, притисната от търговска война със САЩ, слабо търсене в Европа и засилена конкуренция от Китай.