Автомобилният гигант Stellantis NV планира мащабна инвестиционна програма в размер на около $10 милиарда в САЩ, съобщава Bloomberg. Тази стъпка е част от стратегията на новия главен изпълнителен директор Антонио Филоса за преструктуриране и възстановяване на пазарния дял на компанията на ключовия американски пазар.

Средствата, пише медията, ще бъдат насочени към заводи в Илинойс и Мичиган, както и към нови проекти, свързани с марките Jeep, Dodge и евентуално Chrysler.

Американският пазар - отново на фокус

Stellantis, която стои зад популярните отвъд океана Jeep и Ram, се стреми да се върне към американските си корени след години на изместване на производството и инженерните операции към страни с по-ниски разходи като Мексико.

Компанията може да обяви официално нови инвестиции за около $5 милиарда, които ще се добавят към вече предвидени средства със същия размер по-рано през годината.

Финансирането ще обхване няколко години и включва повторно отваряне на заводи, наемане на персонал и разработване на нови модели. Според запознати, това включва и завръщането на емблематичния Dodge V8.

Ново ръководство, нова посока

Новият главен изпълнителен директор Антонио Филоса, който пое поста през май, води политика на пренасочване на капитала между регионите. Това идва на фона на действията на неговия предшественик Карлос Таварес, който заложи на агресивна експанзия в Европа и оптимизация на разходите в Латинска Америка.

При Таварес Stellantis насочи значителни средства към европейския пазар, където търсенето остава слабо, а печалбите - ограничени, като същевременно премести част от производството в Мексико.

Разбира се, плановете изглежда идват логично, на фона на засилен натиск от администрацията на Доналд Тръмп, която обмисля 25% мито върху вноса на автомобили, произведени в Мексико. Компанията активно лобира за смекчаване на мерките, които биха засегнали ключови модели като Ram.

Инвестициите имат потенциала да помогнат на Stellantis да изпълни обещанията си към синдикатите за възстановяване на производството в завода в Белвидър, Илинойс. Там автомобилният гигант пое ангажимент да върне на работа около 1500 служители.

Част от по-широка тенденция

Решението на Stellantis е изцяло в унисон с по-широка тенденция сред глобалните корпорации - да засилват ангажимента си в САЩ в контекста на протекционистки политики и стремеж към укрепване на отношенията с Вашингтон.

През август Hyundai Motor Group обяви увеличение на инвестициите си в страната с още $5 милиарда, достигайки общо $26 милиарда до 2028 г. Подобни усилия се забелязват и в други сектори, като фармацията например, където европейски гиганти също подготвят милиардни разходи за американски проекти.

Докато компанията се фокусира върху Америка, европейските синдикати изразяват тревога от възможни затваряния на заводи на Стария континент. Stellantis притежава марки като Fiat и Peugeot, които обаче страдат от свръхкапацитет и спад в търсенето.

Както Money.bg вече писа, компанията временно спря производството в осем завода в Европа заради по-слаби продажби на модели като Alfa Romeo Tonale и Fiat Panda, докато китайските производители, водени от BYD, продължават да увеличават пазарния си дял.