Френски и френско-турски компании са инвестирали 3,6 милиарда евро в Турция между 2020-а и 2024-та година, като планират да инвестират допълнителни малко над 5 милиарда евро през следващите три години, съобщава Anadolu Agency (AA), позовавайки се на нов доклад.

Според изявление на Турско-френската търговска камара (CCIFT), Турският комитет на френските съветници по външна търговия (CCEF) наскоро е изготвил доклад, озаглавен "Устойчиво въздействие: Икономическият и социален принос на френските компании и френско-турските партньорства в Турция/актуализация за 2020-2024 година."

Докладът, цитиран от местните медии, представя изчерпателни данни за икономическата, социалната и екологичната добавена стойност, генерирана от френски и френско-турски компании, опериращи в Турция. Подробностите за доклада бяха представени в Истанбул на събитие, на което присъства френският посланик в Анкара Изабел Дюмон.

Според констатациите тези компании осигуряват директна работа на повече от 143 000 души в Турция. С включените косвени ефекти тази цифра достига приблизително 385 000. Притежавани от Франция и съвместни предприятия, работещи със 197 производствени съоръжения в цялата страна, позиционират Турция не само като важен пазар, но и като конкурентен производствен център.

Докладът също така показва, че въпреки икономическите колебания, тези компании, след като са инвестирали 3,6 милиарда евро през 2020-2024 г., са запазили доверието си в Турция и продължават дългосрочните си партньорства. През същия период компаниите записаха оборот от 36,6 милиарда евро, което подчертава техния силен принос за икономическата динамика на Турция.

Износът съставлява 22% от този оборот, което подчертава стратегическата роля на френския капитал за интегрирането на Турция в глобалните търговски мрежи. Според доклада френските и френско-турските компании са допринесли с еквивалента на 1,6% от БВП на Турция, възлизащ на приблизително 18,7 милиарда евро по обменните курсове в края на 2024 г.

Тези показатели са доказателство, че френските инвестиции в Турция не само генерират икономическо въздействие, но и служат като основни стълбове на заетостта, производството и устойчивото развитие на страната.

Силни партньорства в научноизследователска и развойна дейност и иновациите

Докладът на CCEF също така подчертава ролята на френско-турските партньорства в научноизследователската и развойна дейност и иновациите. Около 52% от анкетираните компании изпълняват съвместни проекти с университети, изследователски центрове или местни заинтересовани страни.

Между 2022 г. и 2024 г. 700 милиона евро са инвестирани в научноизследователска и развойна дейност и 47% от компаниите са получили патенти, търговски марки или права върху индустриална собственост в Турция. Това показва, че френският капитал създава трайна верига на стойността в страната чрез трансфер на знания, технологични иновации и развитие на таланти.

В областта на социалната устойчивост докладът също така представя забележителни констатации: 64% от компаниите са предприели конкретни стъпки за увеличаване на представителството на жените в ръководството и 71% извършват годишни оценки на въглеродния отпечатък. Така френските и френско-турските компании поставят социалното равенство и екологичната отговорност в центъра на своите стратегии, надхвърляйки само икономическия растеж.

Нови инвестиции на хоризонта

Докладът също така подчертава нови инвестиционни планове, които се очаква да достигнат 5 милиарда евро през следващите три години. При условие, че благоприятните икономически и правни условия продължат, тези инвестиции се очаква да допринесат значително за производствения капацитет на Турция, експортния потенциал и обема на заетостта.

Дюмон заяви, че проучването потвърждава силния интерес на френските компании към Турция и потвърждава техния ангажимент към страната.

"Френските и френско-турските компании, които участваха (в проучването), са инвестирали 3,6 милиарда евро през последните пет години и планират да инвестират допълнителни 5 милиарда евро през следващите три години. Тази динамика отразява тяхната трайна увереност в бъдещето на Турция", каза тя според забележките, включени в доклада.

Франк Мерейде, президент на Турско-френската търговска камара и комитета CCEF Türkiye, заяви, че френското присъствие в Турция допринася с 1,6% за БВП на страната и осигурява около 400 000 работни места, както пряко, така и непряко.

Мерейде отбелязва, че френското присъствие в Турция е един от крайъгълните камъни на икономиката на страната и важен двигател за заетостта в много сектори.

"Това е ясен индикатор за доверието в турската икономика и виждането на Турция като дългосрочен стратегически партньор", коментира той.

Гьокхан Юджел, ръководител на комуникациите в Службата за инвестиции и финанси, посочва епохата, в която несигурността, геополитическите сривове и технологичната трансформация се пресичат. Докладът също така описва въздействието и присъствието на различни френски компании в различни сектори в Турция - от Alstom и партньорството с Oyak-Renault до банковия гигант TEB и Sanofi, както и Decathlon.