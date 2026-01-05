Нови екологични решения за българските розопрозиводители. Практически изпитвания ще търсят работещ модел срещу плевелите в биологични рози, за да няма нужда от използване на хербициди. Работещи и приложими решения за борба с плевелите в биологични розови насаждения ще бъдат тествани в стопанството на розопроизводителя Данчо Петков в село Паничерево, предава Agri.bg.

Проектът се реализира чрез партньорство между земеделския стопанин, Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Института по розата и етеричномаслените култури - Казанлък към Селскостопанската академия.

Фокусът е върху реалните условия в розовите градини и трудностите при контрола на плевели като троскот и къпина, които при биологично производство не могат да бъдат третирани с хербициди. Ръчната борба е скъпа и трудоемка, а недостигът на работна ръка допълнително усложнява управлението на насажденията.

Източник: iStock

В рамките на проекта ще се провеждат практически изпитвания на различни модели култиватори и специално разработени приспособления, като акцентът ще бъде върху тяхната приложимост при различен терен и различна структура на насажденията. Ще се анализират параметри като дълбочина на обработка, работа в близост до растенията и ефективност при ограничаване на плевелите.

Паралелно с това ще се тества и използването на интелигентна автономна машина, която чрез сензори и UV технология разпознава плевелите и ги третира целенасочено, без да засяга културата. Резултатите от изпитванията ще бъдат систематизирани в технологични решения с конкретни разходи и ефект, които да послужат като ориентир за други розопроизводители, търсещи устойчиви и икономически обосновани методи за управление на насажденията.

Внос на розово масло в България

Както Money.bg писа тази година, емблематичният за страната ни бизнес с розово масло има проблем. В България вече има внос напродукта от страни като Турция, Азърбайджан, Иран, Мароко и дори Китай, заявиха за Money.bg от Професионалната асоциация на розопроизводителите.

"Проблемите в ектора всъщност са много. Освен чуждестранния внос, заради липсата на рентабилност все повече български розопроизводители изоставят своите полета и това струва на сектора загуби за десетки милиони евро", коментира Петър Симеонов, който е председател на Професионалната асоциация на розопроизводителите в България.

Нарастващите разходи за българските производители, заедно с увеличаващата се себестойност на розовото масло, правят българските производители неконкурентоспособни на световния пазар. На този фон страни Турция, Мароко и Китай успяват да предлагат по-евтини продукти, което поставя българските розопроизводители в неблагоприятна позиция.