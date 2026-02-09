Розовата долина на България край Казанлък може да стане част от нематериалното културно наследство ЮНЕСКО и това ще донесе значителни приходи на сектора у нас. Това обявиха от Националната асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика, които заедно с местната община и с Министерството на земеделието и храните подготвят кандидатурата на страната ни.

Междувременно се работи и по регистрацията на региона по програмата "Глобално важни системи за селскостопанското наследство" (GIAHS) към Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО).

"Основната цел е опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, свързано с производството на маслодайна роза, както и утвърждаването на Розовата долина като символ на българската културна идентичност", заяви пред специализираното издание Agri.bg изпълнителният директор на асоциацията Гергана Андреева.

Именно в района на Казанлък се получава най-качественото розово масло. Данните от изследванията на Института по розата и други лаборатории потвърждават, че продукцията от този регион се отличава с най-високи показатели. С това са съгласни и редица френскипарфюмеристи.

Източник: Община Казанлък

Кандидатурата на България обхваща не само розопроизводството, но и цялостния културен и исторически контекст на региона - традиции, обичаи, фолклор, читалища, музеи и местни общности. То е в колаборация с четири министерства - Министерството на земеделието и храните, Министерството на туризма, Министерството на културата и Министерството на външните работи.

Регистрацията по програмата на ФАО би била първа по рода си за България. Според инициаторите, това е изключителен имидж и международно признание, което показва, че става дума за живо наследство и устойчив поминък.

Очакванията на сектора са международното признаване да донесе не само символична стойност, но и реални икономически ползи за региона. Това ще стане чрез допълнително конкурентно предимство на продуктите от Розовата долина, което ще помогне пряко на производителите.