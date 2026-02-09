Индийските рафинерии започнаха да отхвърлят офертите за руски петрол – ход, който може да помогне на Ню Делхи да финализира търговско споразумение с Вашингтон, съобщават световните агенции. Това се случва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, отменяща 25-процентната наказателна мита, която САЩ бяха наложили на Индия заради закупуването на руски петрол.

Според "Ройтерс", Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries не приемат предложенията на търговците за руски петрол, планиран за товарене през март и април. Повечето други индийски рафинерии също са спрели да купуват руски петрол.

САЩ и Индия обявиха рамка за междинно търговско споразумение в петък, насочено към намаляване на митата и задълбочаване на икономическото сътрудничество. Според споразумението САЩ ще намалят митата върху индийските стоки от 50% на 18%, докато Индия ще елиминира или намали митата върху всички американски промишлени продукти.

В изпълнителната заповед пише, че "Индия се е ангажирала директно или индиректно да преустанови вноса на петрол от Руската федерация". Ню Делхи обаче не е потвърдила публично намерение да спре напълно вноса на руски петрол.

Министерството на външните работи на Индия засега говори само за стратегическа диверсификация. "Разнообразяването на нашите енергийни източници в съответствие с обективните пазарни условия и развиващата се международна динамика е в основата на нашата стратегия" за осигуряване на енергийна сигурност за най-многолюдната нация в света", заяви официален представител.

Индия също планира да закупи американски стоки на стойност 500 милиарда долара през следващите пет години, включително енергийни продукти, самолети и самолетни части.

След руската инвазия в Украйна през 2022 година, Индия се превърна в най-големия купувач на руски петрол, транспортиран по море на намалени цени. Средният внос възлизаше на 1,7 милиона барела дневно миналата година, с пик от над 2 милиона барела дневно в средата на 2025 година. Като общ обем на руския внос, само Китай оставаше по-напред.

Заповедта на Тръмп гласи, че американските власти ще наблюдават ситуацията и ще препоръчат повторно налагане на мита, ако Индия продължи да купува петрол от Русия. Индийските рафинерии биха могли да променят плановете си и да поръчат руски петрол само ако бъдат инструктирани от правителството, според източници от индустрията.