Отстъпката на руския флагмански суров петрол "Уралс" спрямо "Брент" се разшири през последните дни до най-високото си ниво тази година - $20 за барел, след като американските санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" разклатиха потоците от суров петрол, пише "Комерсант", като цитира свои източници.

"Уралс" се търгува с отстъпка спрямо "Брент" от руското нашествие в Украйна насам, като отстъпките зависят от търсенето в Китай и Индия и американските санкции срещу руския петролен износ и индустрия, отбелязва OilPrice.com.

Санкциите от миналия месец отново предизвикаха скок на отстъпката. Към понеделник "Уралс" беше с цена $19,40 на барел под "Брент" в руското балтийско пристанище Приморск и в пристанището Новоросийск на Черно море, разширявайки се от отстъпка от $13-$14 на барел в началото на ноември.

Преди американските санкции от 22 октомври отстъпката беше около $11-$12 на барел. Настоящата цена на "Урал" в Приморск и Новоросийск включва отстъпка от около $20 на барел спрямо "Брент", съобщи друг източник пред руското издание.

Скорошният скок в отстъпката е втори път тази година, като по-рано "Уралс" надхвърля $15 на барел отстъпка спрямо "Брент", след последните санкции на администрацията на Байдън срещу Русия, наложени в началото на януари.

Най-голямата отстъпка беше достигната през 2022 г. и началото на 2023 г. - над $30 на барел под "Брент", непосредствено след руското нашествие в Украйна и въвеждането на ембарго за руски петрол в ЕС от 2023 г. Въпреки това, в онези години "Брент" се търгуваше между $80 и $120 на барел, много по-високо от сегашната цена.

Разширяващите се отстъпки сега ще натежат допълнително върху руските приходи от петрол - най-големият бюджетен доход за Кремъл за финансиране на войната в Украйна. Приходите за руския бюджет през октомври се сринаха с 27% спрямо година по-рано, тъй като международните цени на петрола паднаха, санкциите срещу Русия се засилиха и руската рубла се укрепи.

Американските санкции от октомври таргетираха две от най-големите руски петролни компании, създавайки значителни затруднения в логистиката и търговията с руски петрол. Това принуди руските износители да търсят нови канали за продажба и да предлагат по-големи отстъпки, за да привлекат купувачи, готови да поемат рисковете от работа със санкционирани компании.

Китай и Индия остават основните купувачи на руски петрол, като използват ситуацията, за да преговарят за още по-изгодни цени. Разширяващата се отстъпка обаче е двуостър меч - докато азиатските купувачи печелят от евтиния петрол, руският бюджет губи критични приходи, необходими за военните разходи и поддържането на икономиката.