Съединените щати наложиха нов пакет от санкции срещу най-големите руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл" - в опит да ограничат способността на Москва да финансира войната си в Украйнам, предадоха световните агенции. Това е първият случай, в който администрацията на Доналд Тръмп предприема директни икономически мерки срещу руските енергийни гиганти след началото на пълномащабната инвазия.

"Това са изключително строги санкции," заяви Тръмп. "Надяваме се, че няма да останат дълго в сила. Надяваме се войната да приключи."

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент уточни, че целта е да се "подкопае военната машина на Кремъл". По думите му, "предвид отказа на президента Путин да сложи край на тази безсмислена война, налагаме санкции върху двете най-големи петролни компании в Русия".

Според Financial Times, мярката ще засегне и редица дъщерни дружества на двете компании, като им забранява всякакви транзакции в щатски долари. Изданието отбелязва, че САЩ са готови да разширят санкциите и приканват съюзниците си да се присъединят. Reuters допълва, че това представлява рязък завой за Белия дом, който доскоро обмисляше по-мека линия с цел да ускори мирните преговори.

Решението идва само ден след като беше отменена планираната среща между Тръмп и Владимир Путин в Будапеща. Американският президент обясни пред журналисти, че е отменил срещата, "защото не му се е сторила правилна в този момент". По данни на Reuters, разговорите са се провалили, след като Русия е настояла Украйна да се откаже от контрола върху целия регион Донбас - условие, което Тръмп е отхвърлил.

Украинският посланик във Вашингтон Олга Стефанишина приветства решението на САЩ, като го нарече "последователно с позицията на Киев, че мирът може да се постигне само чрез сила и натиск върху агресора с всички налични международни инструменти".

Според FT, решението на Вашингтон следва аналогични мерки от Великобритания, докато Европейският съюз се готви да обяви 19-ия си пакет от санкции срещу Русия. Новите европейски мерки включват забрана за внос на руски втечнен природен газ, както и ограничаване на достъпа на руските танкери до европейските пристанища. ЕС ще добави още 117 кораба от т.нар. "флотилия в сянка" на Русия и ще затегне ограниченията върху финансовите операции на "Роснефт" и "Лукойл".

В Брюксел ще бъдат санкционирани и компании от Китай, Хонконг, Индия, Тайланд и ОАЕ, които според ЕС подпомагат Русия с компоненти за дронове и оръжия. "Санкциите стягат примката около руската икономика и ние ще продължим да я затягаме", е коментирал високопоставен европейски дипломат.

Новите мерки на Вашингтон идват на фона на нарастващо напрежение. Москва проведе широкомащабно военно учение, включващо ядрени сили, като демонстрира изстрелване на междуконтинентални балистични ракети. Руското министерство на отбраната съобщи, че стратегически бомбардировачи са прелетели над Балтийско море, придружавани от изтребители на страни от НАТО.

В същото време, световните петролни пазари реагираха бурно - цените на суровия петрол се повишиха с над 4% след новината. Според анализатори това ще усложни допълнително износа на руски петрол, който вече бе под натиск след санкциите на Великобритания.

Русия успя временно да заобиколи западните ограничения, като пренасочи доставките си към Азия и използва т.нар. "флот в сянка" от стари танкери. Но според FT, спадът на световните енергийни цени и вторичните мита, наложени от САЩ върху Индия, значително са влошили положението на руските компании.

Тръмп, който в последните месеци изразява все по-голямо недоволство от продължаващата война, заяви в Белия дом, че "просто е усетил, че моментът е настъпил". Същевременно той отказа да предостави на Украйна далекобойни ракети "Томахоук", като посочи, че "ще им трябват поне шест месеца, за да се научат да ги използват".

Междувременно, Швеция подписа писмо за намерение да достави на Киев изтребители Gripen - решение, което президентът Володимир Зеленски определи като "историческа стъпка" и обяви, че Украйна очаква да получи поне 100 самолета през следващата година.