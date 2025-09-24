Американската петролна компания Exxon Mobil и руската "Роснефт" подписаха предварително споразумение, което би могло да помогне на Exxon да компенсира загубите си от общо около 4,6 милиарда долара.

Тези загуби са понесени през 2022 г., след излизането на Exxon от руския пазар, съобщи Reuters, позовавайки се на свои източници.

Загубите от 4,6 милиарда долара са свързани с обезценяването на 30%-ния дял на Exxon Mobil в петролния и газов проект "Сахалин-1", уточнява агенцията. Exxon обяви за оттеглянето си от Русия скоро след началото на конфликта в Украйна през февруари 2022 година.

По информация на източниците на Reuters, споразумението не е правно обвързващо (т.е. няма задължителен характер), но определя условията за преговорите за компенсации.

Напредък по този въпрос е възможен само след мирно уреждане на ситуацията в Украйна и намаляване на санкциите от страна на САЩ и ЕС спрямо Русия.

Преговорите за компенсации за започнали да се се водят от 2023 година. Както е съобщил шефът на Exxon Дарън Уудс, американската компания е получила разрешение за провеждане на тези преговори от администрациите на президентите Доналд Тръмп и Джо Байдън.