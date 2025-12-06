Повече хора, повече автомобили, повече строителство. Благодарение на глобализацията и постоянно увеличаващото се население, днес светът се нуждае от все по-нова инфраструктура. Страните с големи възможности и амбиции се състезават коя ще създаде следващото инженерно чудо - по-дълъг мост, най-високата сграда, по-голям стадион...

В основата на всичко това обаче стоят квинтилиони малки прашинки... пясък.

Световно потребление

Пясъкът е най-добиваният материал в света, ако не броим водата. Той се използва не само в строителството в състава на асфалта, бетона и стъклото, но и в производството на различни продукти като козметика, бои, ластици, та дори и вино.

Ключовата му характеристика? Не е толкова трудно да се намери.

Източник: iStock

Според Програмата на ООН за околната среда световната индустрия използва около 50 милиарда тона пясък годишно, като най-големите потребители са Китай и Индия. Разбира се, нужно е материалът да отговаря на определени характеристики. Така например прашинките в пустинята не са особено предпочитани заради кръглата си форма, която пречи на доброто свързване на частиците. Като най-качествен се смята този от речните корита, който е оформен от ерозионната сила на водата.

Световният пазар на пясък възлиза на 165 милиарда долара годишно, показват данни на Expert Market Research. Проблемът - голям процент от тях са в резултат на незаконна търговия.

"Знаем със сигурност, че има незаконен добив на пясък в десетки страни. В Западна Европа и Северна Америка това се случва в относително малък мащаб, но в развиващия се свят представлява милиони тонове", обяснява пред BBC журналистът Винс Бейсер.

Източник: iStock

Предполага се, че в държави като Бразилия, Мароко, Индия, Виетнам и Индонезия половината от добива на материала е нерегламентиран. Конкретни данни няма поради липсата на специален регулативен орган. Една от причините е, че сам по себе си пясъкът е законен за покупка и продажба.

"Пясъчна мафия"

"Пясъкът е безплатна стока. Всеки, който е достатъчно силен, достатъчно могъщ, може да отиде и да събере пясък", казва Сумайра Абдулали - основател на екологичната Awaaz Foundation.

Обикновено това са местни мрежи или банди, които са разбрали стойността на материала и действат чрез подкупи, сплашване и насилие.

Източник: iStock

Според Абдулали местните правителства се поддават на корупция, за да не прилагат регламентите, свързани с добива на пясък. Въпреки това, проблемът попада в заглавията на чужди медии.

"Стотици хора бяха убити заради пясък само през последните няколко години. Има документирани случаи в Мексико, Гана, Индонезия, в много, много страни по света и особено в Индия", обяснява Бейсер, който е и автор на книгата "Светът в едно зрънце: Историята на пясъка и как той трансформира цивилизaцията".

Защо незаконният добив е опасен

Освен насилието и корупцията, които го съпътстват, нерегламентираният добив на пясък застрашава живота на жителите на тези райони. Без нужните проверки, това може да доведе до свлачища, в резултат на ерозията. В условията на природни бедствия като наводнения и земетресения, последиците могат да бъдат сериозни и да включват както разрушения, така и много жертви.

Екологичните организации като Awaaz Foundation се ангажират с проблема, защото това оказва пряко влияние на флората, фауната и релефа в тези региони. Това може да доведе до изчезването на цели видове и нарушаване на екосистемата.

В момента секторът търси алтернативни методи за набавянето на материала. Разработва се производството на пясък, чрез раздробяването на скали. Рециклирането на бетон също навлиза все повече като практика в строителната индустрия. Въпреки това, на този етап тези методи не са оптимизирани достатъчно, което ги прави енергоемки и скъпи.