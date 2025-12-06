Повече хора, повече автомобили, повече строителство. Благодарение на глобализацията и постоянно увеличаващото се население, днес светът се нуждае от все по-нова инфраструктура. Страните с големи възможности и амбиции се състезават коя ще създаде следващото инженерно чудо - по-дълъг мост, най-високата сграда, по-голям стадион...
В основата на всичко това обаче стоят квинтилиони малки прашинки... пясък.
Световно потребление
Пясъкът е най-добиваният материал в света, ако не броим водата. Той се използва не само в строителството в състава на асфалта, бетона и стъклото, но и в производството на различни продукти като козметика, бои, ластици, та дори и вино.
Ключовата му характеристика? Не е толкова трудно да се намери.
Източник: iStock
Според Програмата на ООН за околната среда световната индустрия използва около 50 милиарда тона пясък годишно, като най-големите потребители са Китай и Индия. Разбира се, нужно е материалът да отговаря на определени характеристики. Така например прашинките в пустинята не са особено предпочитани заради кръглата си форма, която пречи на доброто свързване на частиците. Като най-качествен се смята този от речните корита, който е оформен от ерозионната сила на водата.
Светът ще се изправи пред недостиг на ... пясък
През последните две десетилетия нуждата от пясък се утроява
Световният пазар на пясък възлиза на 165 милиарда долара годишно, показват данни на Expert Market Research. Проблемът - голям процент от тях са в резултат на незаконна търговия.
"Знаем със сигурност, че има незаконен добив на пясък в десетки страни. В Западна Европа и Северна Америка това се случва в относително малък мащаб, но в развиващия се свят представлява милиони тонове", обяснява пред BBC журналистът Винс Бейсер.
Източник: iStock
Предполага се, че в държави като Бразилия, Мароко, Индия, Виетнам и Индонезия половината от добива на материала е нерегламентиран. Конкретни данни няма поради липсата на специален регулативен орган. Една от причините е, че сам по себе си пясъкът е законен за покупка и продажба.
"Пясъчна мафия"
"Пясъкът е безплатна стока. Всеки, който е достатъчно силен, достатъчно могъщ, може да отиде и да събере пясък", казва Сумайра Абдулали - основател на екологичната Awaaz Foundation.
Обикновено това са местни мрежи или банди, които са разбрали стойността на материала и действат чрез подкупи, сплашване и насилие.
Източник: iStock
Според Абдулали местните правителства се поддават на корупция, за да не прилагат регламентите, свързани с добива на пясък. Въпреки това, проблемът попада в заглавията на чужди медии.
"Стотици хора бяха убити заради пясък само през последните няколко години. Има документирани случаи в Мексико, Гана, Индонезия, в много, много страни по света и особено в Индия", обяснява Бейсер, който е и автор на книгата "Светът в едно зрънце: Историята на пясъка и как той трансформира цивилизaцията".
Защо незаконният добив е опасен
Освен насилието и корупцията, които го съпътстват, нерегламентираният добив на пясък застрашава живота на жителите на тези райони. Без нужните проверки, това може да доведе до свлачища, в резултат на ерозията. В условията на природни бедствия като наводнения и земетресения, последиците могат да бъдат сериозни и да включват както разрушения, така и много жертви.
Екологичните организации като Awaaz Foundation се ангажират с проблема, защото това оказва пряко влияние на флората, фауната и релефа в тези региони. Това може да доведе до изчезването на цели видове и нарушаване на екосистемата.
В момента секторът търси алтернативни методи за набавянето на материала. Разработва се производството на пясък, чрез раздробяването на скали. Рециклирането на бетон също навлиза все повече като практика в строителната индустрия. Въпреки това, на този етап тези методи не са оптимизирани достатъчно, което ги прави енергоемки и скъпи.