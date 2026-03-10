Европейският съюз от 2022 г. досега е отпуснал общо 195 милиарда евро в подкрепа на Украйна. Въпросната сума не включва заема от 90 милиарда евро, който в момента е блокиран, заяви ръководителят на дипломацията на ЕС Кая Калас по време на Конференцията на постоянните представители на ЕС в Брюксел.

"ЕС е основният съюзник на Украйна, като е отпуснал на воюващата страна 195 милиарда евро от 2022 г. насам. И това не включва подкрепата от 90 милиарда евро, която в момента се договаря", каза тя, цитирана от Прайм.

Малко по-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС, независимо от всичко, ще отпусне заема за Киев, наричайки го "репутационен въпрос".„

Кредитът за Украйна в момента е блокиран от Унгария, след като Киев стопира подаването на руски петрол по петролопровода "Дружба".

За Украйна икономиката не е въпрос на статистика, а на физическо оцеляване. Директните щети по инфраструктурата са зашеметяващи - наближават 200 милиарда долара, като само енергийният сектор е понесъл удари за милиарди. Сметката за пълното възстановяване достига космическите 588 милиарда долара за следващото десетилетие.

Въпреки това, украинският бизнес показва гъвкавост. Киев вече не е само получател на помощи, а център на военни технологии.

Над 1000 компании работят в сектора на отбраната, а съвместни предприятия с германския гигант Rheinmetall и американската BAE Systems вече произвеждат техника на украинска земя. "Прогресивното членство" в ЕС позволява на страната да се интегрира в единния пазар, въпреки че пътят е осеян с препятствия - блокади по полската граница, политическа съпротива на страни като Унгария и Словакия и корупционни скандали в самата Украйна.