Ако днес се разходите из Москва, ще видите препълнени ресторанти и нови китайски кросоувъри по улиците. Ако се разходите из Киев, ще чуете бръмченето на хиляди дизелови генератори, поддържащи живота в офиси, където бизнесът се планира между две сирени.
Четири години след началото на инвазията, икономиките на Русия и Украйна приличат на двама атлети, бягащи маратон: единият е на стероиди, които бавно разрушават органите му, а другият бяга с отворена рана, помъкнал със себе си банката кръв и абоката от болницата.
Русия: Икономика на заем от бъдещето
Руската икономика в момента е парадокс, опакован в пропагандна опаковка. На хартия страната е деветата икономика в света през 2025 г., изпреварвайки Франция и Италия. Но този растеж е продукт на т.нар. "военно кейнсианство" - държавата излива колосални суми в отбранителния сектор, което задвижва заводите, но изсмуква ресурсите от всичко останало.
Цената на тази привидна стабилност е брутална. Централната банка на Русия вдигна основната лихва до умопомрачителните 21%, за да овладее инфлацията, която официално е около 8-9%, но за обикновения потребител изглежда двойна.
Източник: GettyImages
Бизнесът е притиснат: от една страна, държавните поръчки гарантират работа, от друга - кредитите са непосилни. Русия страда от "драматичен недостиг на работна ръка" с рекордно ниска безработица от 2,4%. Това не е успех, а диагноза - милиони мъже са или на фронта, или са напуснали страната, или работят в оръжейните заводи, оставяйки цивилния сектор без кадри.
Москва умело заобикаля санкциите чрез "сенчест флот" от танкери и преориентиране към Китай, който се превърна в нейния "жизненоважен икономически партньор". Но петролните приходи, които някога бяха гръбнакът на бюджета, се свиват. Петролът сорт "Уралс" падна до 50 долара за барел в края на 2025 г., а делът на енергийните приходи в бюджета е спаднал от 40% на 25%.
Кремъл запълва дупката с вдигане на ДДС на 22% и прогресивен подоходен данък - ход, който удря директно средната класа, която и без това трябва да се задоволява с имитации като "Вкусно и точка" вместо McDonald"s и Stars Coffee вместо Starbucks.
Украйна: Регенерация под огъня
За Украйна икономиката не е въпрос на статистика, а на физическо оцеляване. Директните щети по инфраструктурата са зашеметяващи - 195 милиарда долара, като само енергийният сектор е понесъл удари за милиарди. Сметката за пълното възстановяване достига космическите 588 милиарда долара за следващото десетилетие.
Въпреки това, украинският бизнес показва гъвкавост. Киев вече не е само получател на помощи, а център на военни технологии.
Източник: EPA/БГНЕС
Над 1000 компании работят в сектора на отбраната, а съвместни предприятия с германския гигант Rheinmetall и американската BAE Systems вече произвеждат техника на украинска земя. "Прогресивното членство" в ЕС позволява на страната да се интегрира в единния пазар, въпреки че пътят е осеян с препятствия - блокади по полската граница, политическа съпротива на страни като Унгария и Словакия и корупционни скандали в самата Украйна.
Но енергийният терор на Русия взема своя данък. Ударите по електропреносната мрежа принудиха гиганти като ArcelorMittal да намалят производството на стомана с над 70% в определени периоди.
Търговският дефицит от 45 милиарда долара е огромна рана, която се зашива единствено с финансовата помощ от ЕС (близо 90 милиарда евро за две години) и МВФ. Без тази "командна система" икономиката на страната би колабирала под тежестта на военните разходи, които поглъщат почти всяка гривна, събрана от данъци.
Хората в центъра на бурята
Войната не променя само цифри, тя променя съдби. В Русия инфлацията е "данък върху лоялността" - хората приемат поскъпването на услугите и храните като неизбежно зло, докато държавата ги залива с плащания за смърт или участие във войната. В Украйна демографската криза е екзистенциална: 5,9 милиона бежанци извън страната и 3,7 милиона вътрешно разселени.
Вече изглежда съвсем реалистична перспективата десетки хиляди работници от Бангладеш, Индия и други места да се наложи да спасяват трудовия пазар на Украйна.
Източник: EPA/БГНЕС
Бизнесът в Киев се оплаква не от липса на пазари, а от липса на хора и предвидимост. Четири от пет компании съобщават, че прекъсванията на тока са направили дейността им почти невъзможна, а разходите за генератори и гориво изяждат всякаква печалба.
Какво следва?
Докато Доналд Тръмп натиска за мирни преговори, обвързани с избори и икономически отстъпки, и двете икономики са в задънена улица. Русия е станала зависима от военната си индустрия и Китай, а Украйна - от западните траншове и собствената си способност да строи заводи под земята.
След четири години, "нормалността" и на двете места е измама. В Русия тя е поддържана от автократичен фискален натиск и продажба на ресурси на безценица, а в Украйна - от героизма на предприемачите и щедростта на съюзниците.
Мирът трудно може да дойде по-скоро, но с него ще дойде и от двете страни на днешния фронт един страшен въпрос: "А сега накъде?"