Ерик Принс — основател на прословутата частна военна компания Blackwater и дългогодишен съюзник на президента Доналд Тръмп, е назначен в ръководството на Swarmer, украински стартъп за софтуер за автономни дронове. Това стана ясно от документи, подадени до Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) във връзка с планираното IPO на компанията на борсата Nasdaq под тикъра "SWMR", пише "Гардиън".

Назначението потвърждава месеци на спекулации, че Принс активно е търсил партньорства с украински дрон компании по време на многократните си посещения в Киев. "Изглежда накрая е намерил компанията, в която да инвестира в Украйна", обобщи бивш американски специален агент с опит в страната.

Стартъп, закален в бойни условия

Swarmer е основана през 2023 г. от Сергей Купренко и Алекс Финк и е регистрирана в Остин, Тексас. Компанията разработва хардуерно-независим софтуер, позволяващ на оператори да координират роеве от автономни дронове. В писмо до потенциалните акционери, включено в подаденото до SEC досие, Принс описва Swarmer като "компания с приоритет върху софтуера, фокусирана върху колаборативна автономия и интелигентно роене, израснала от горнилото на съвременните бойни действия в Украйна".

От април 2024 г. платформата е използвана в над 100 000 реални бойни мисии, a данните от тях захранват машинно-учещите модели на компанията.

През септември Swarmer набра 15 милиона долара в рунд от серия А, воден от Broadband Capital Investments — най-голямата публично обявена инвестиция в украинска отбранителна технологична компания от началото на войната. IPO-то предвижда предлагане на 3 милиона акции на цена между 4 и 6 долара.

Противоречива фигура на челна позиция

Участието на Принс неизбежно привлича критичен поглед. Blackwater се превърна в символ на провалите на наемниците в Ирак след масовото убийство на площад Нисур в Багдад през 2007 г., при което наемници на компанията убиха 17 цивилни.

Принс подаде оставка като главен изпълнителен директор през 2009 г., но не напусна света на отбранителния бизнес.

През последните години е свързван с атентати с дронове в Хаити, а според скорошни репортажи негови хора са действали като оператори на безпилотници в Демократична република Конго.

Надпреварата за украинските технологии

Принс се присъединява към редица западни инвеститори и ръководители, устремили се към Киев в търсене на достъп до изпитаните в бой украински дрон технологии. Сред тях е и бившият главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмит.

Дроновете вече причиняват около 70% от всички загуби в Украйна, а американският министър на отбраната Пит Хегсет определи технологията като "най-голямата бойна иновация от едно поколение насам".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски посочи, че страната разполага с 450 производители на дронове и нарече 2026 г. "ключова за инвестиции в технологиите ни".