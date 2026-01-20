Украйна спря поръчките на ударни дронове от германския стартъп Helsing след като флагманската система HX-2 се провали на изпитанията си на фронтовата линия, съобщава Bloomberg.

Според вътрешна презентация на германското Министерство на отбраната от 20 ноември 2025 г., дроновете са имали сериозни проблеми. Класифицираната презентация разкрива, че само 25% от дроновете HX-2 са успели да излетят по време на фронтовите тестове.

Три източника са потвърдили пред бизнес медията, че системите многократно са били "забивани" от електронни заглушаващи средства близо до фронта, прекъсвайки връзката между дроновете и операторите.

Моделът HX-2, рекламиран като оборудван с изкуствен интелект за автономна работа, се е оказало, че не разполага с всички обещани функции. Според презентацията и двата модела Helsing, предназначени за Украйна, е трябвало да включват три AI компонента: терминално насочване, насочване по средата на траекторията и визуално разпознаване на цели. Тестваните единици обаче не са разполагали с всички тези характеристики.

Германия не планира нова поръчка, докато не възникне отново интерес от страна на Украйна.

Helsing оспори констатациите в изявление, като заяви, че не е запозната с презентацията и отхвърля критиките.

"Процентът на успеваемост от първите полети, който е официално документиран, е окуражаващ. Уверени сме, че тестовата производителност на HX-2 ще се трансформира в високи показатели на бойното поле, включително при условия на електронна война," заяви компанията.

Провалът представлява сериозен удар за Helsing, който през юни 2025 г. набра 600 милиона евро при оценка от 12 милиарда евро, превръщайки се в един от най-скъпите частни технологични стартъпи в Европа и абсолютен шампион във военния сектор на Германия.

HX-2 е първият собствен хардуер, доставен от компанията в активна бойна зона.

През 2024 г. Helsing подписа договор за доставка на 4000 ударни дрона, произведени съвместно с украинска компания. Доставени са около половината от тях - модел HF-1, като около 40% от пратките остават в украинския инвентар.

Украински войници описаха началните месеци на сътрудничество с по-ранния модел HF-1 като "фиаско", като дроновете били "почти неподходящи за бойна употреба". Въпреки това през февруари 2025 г. Helsing обяви планове за доставка на допълнителни 6000 дрона HX-2.