Wizz Air обяви, че е получила регулаторни одобрения за полети между Великобритания и САЩ.

От нискотарифния превозвач обаче подчертават, че не става въпрос за редовни търговски полети през Атлантика, а за "персонализирани чартърни полети" - за нуждите на световното по футбол, както и за групови пътувания, организирани от туроператори.

Авиокомпанията очаква силен интерес от страна на футболните отбори, участващи в Световното първенство по футбол това лято. Чартърните пакети ще бъдат разработени така, че да осигурят гъвкавост, комфорт и ефективност при пътуване за големи групи, се посочва в съобщението.

Друг потенциален клиент са корпоративните групи и "частни лица, които търсят удобни трансатлантически връзки".

Вече се приемат запитвания за чартърите през летния сезон.

През 2022 г. Wizz Air поиска да превозва товари между САЩ и Европа, но след острата реакция на пилотски профсъюзи получи отказ. През 2024 г. изпълнителният директор Йозеф Варади заяви в прав текст следното в интервю за Aviation Business News: "Северният Атлантик е олигопол между три обединения. Това е костелив орех, а имаме толкова много други възможности - просто не се вълнувам от Северния Атлантик".

Действително, през годините е имало не един и два опита на нискотарифни превозвачи да се наложат при презокеанските полети, но резултатите е трудно да се нарекат успешни.

Могат ли да стигнат до САЩ? Wizz Air направиха проба през ноември 2025 г. - и то с премиера Виктор Орбан на борда. Той замина на посещение при Доналд Тръмп с голяма делегация, която просто нямаше как да се събере на борда на правителствения Dassault Falcon 7X.

Този полет показа и какви ще са най-големите предизвикателства при експлоатацията на теснофюзелажния A321XLR по маршрути до САЩ.