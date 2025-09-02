Европейската нискотарифна авиокомпания Wizz Air работи активно за споразумение с производителя на двигатели Pratt & Whitney, като целта е да ускори ремонта на аварирали агрегати. Забавянето в тази област е довело до приземяването на значителна част от самолетите на превозвача, съобщи пред "Ройтерс" главният изпълнителен директор Йожеф Вaради.

Дефект в металния прах, използван за производството на турбини и компресорни дискове под високо налягане, засегна определени двигатели Pratt & Whitney GTF, което нарушава дейността на авиокомпании по целия свят, особено на тези като Wizz Air, които експлоатират самолети от семейството Airbus A320neo.

Мащабът на проблема

Към 9 май Wizz Air имаше 37 спрени от полети машини, които очакват ремонт на двигателите. До края на първата половина на финансовата 2026 година компанията очакваше 34 самолета да останат приземени, като всяко посещение в ремонтната база се очакваше да продължи около 300 дни - поне според информацията от юни.

Wizz Air разчитат изцяло на Airbus и ситуацията е особено неприятна за тях, тъй като цялата индустрия се бори със забавени вериги на доставки при ремонти и поддръжка. Акциите на Wizz Air са сред най-слабо представящите се на европейския авиационен пазар през последната година, главно поради спрените от полети машини.

Проблемите с двигателите взеха своето върху годишните печалби на компанията, което доведе до спад на акциите с 23% през юни.

Търсенето на решение

Варади заяви, че целта е финализиране на ускореното споразумение с Pratt & Whitney преди обявяването на резултатите за първата половина на годината на 13 ноември. Той добави, че преговорите с P&W са свързани по-общо със сделката за покупка на още двигатели, обявена в Париж през юни.

Целта ще е ремонтите да приключват по-бързо.

Ако преговорите, които не са били коментирани публично досега, доведат до споразумение, това може да помогне на Wizz Air да възстанови пълноценното функциониране на авиопарка си по-бързо и така да върне доверието на инвеститорите.

Така или иначе, това не е ситуация, от която Pratt & Whitney, Airbus и Wizz Air ще излязат скоро - ремонтите се очаква да се проточат още 2-3 години, докато всички двигатели бъдат сервизирани.