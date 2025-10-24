Очаква се брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай за 2025 г. да достигне около 140 трилиона юана (19,6 трилиона долара), заяви на пресконференция днес пред местни и чуждестранни медии Дзян Дзинцюан, директор на Центъра за политически изследвания към Централния комитет на Комунистическата партия на Китай.

Той уточни, че БВП на Китай през 2024 г. спрямо предходната година е нараснал с 5% достигайки 134,908 трилиона юана (18,41 трилиона долара).

По такъв начин, експертните финансови оценки показват, че очакванията са, през 2025 г. БВП на Китай да нарасне с 3,8% спрямо 2024 г. Страната е с втората по големина икономика в света, след тази на САЩ.

"Китай продължава да е лидер по икономически растеж сред големите икономики в света. Тази година се очаква БВП да достигне около 140 трилиона юана", каза Дзян Дзинцюан, представяйки пред медии резултатите от Четвъртата пленарна сесия на Централния комитет на ККП и Петнадесетия петгодишен план за икономическо и социално развитие на Китай, пише Прайм.

Той подчертава, че БВП на глава от населението на Китай надвишава средния за света. "Китай остава основна движеща сила и важен "двигател" на световния икономически растеж", добави високопоставеният експерт.

Предварителните данни на Националната статистическа служба на Китай показват, че през първите три тримесечия на 2025 г., БВП на страната е нараснал с 5,2% на годишна база, достигайки 101,5 трилиона юана (14,2 трилиона долара). Това означава - като се има предвид най-новата прогноза - че очакванията за 4-тото тримесечие на годината са за много по-нисък икономически ръст от предходните три.

Според официалната прогноза обаче, темпът на растеж на БВП на Китай за 2025 г. като цяло остава около 5%.

Най-новата прогноза на Световната банка, публикувана през октомври, предвижда доста по-висок икономически растеж от най-новите данни, оповестени днес от представителя на китайските власти. Нещо повече, актуалната прогноза на СБ е повишена спрямо предходната.

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на Китай за 2025 г. до 4,8%. В новия си доклад банката също така прогнозира БВП на Китай да нарасне с 4,2% през 2026 г.

В предишния се доклад от месец април тази година, очакванията на СБ бяха за по-слаб растеж на китайската икономика - с 4% през тази и през следващата година. Това означава на практика, че Световната банка е повишила прогнозата си за ръста на БВП на Китай за тази година с 20% спрямо предходната прогноза, а за следващата година - с 5%.

Така на практика разликата между съвсем новата прогноза за ръста на БВП на Китай за 2025-а на самите власти на страната и на Световната банка - съответно 3,8% и 4,8% е доста внушителна за този показател (с около 25%).