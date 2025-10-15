В британското пристанище Феликстоу вчера пристигна първият контейнеровоз от Китай за Европа, плавал транзит по Северния морски път (СМП), пише РИА Новости по информация от "Росатом". По данни на руската държавна корпорация (разполагаща и с флотилия от атомни ледоразбивачи), трансарктическият маршрут е съкратил наполовина времето за доставка на товарите в сравнение с традиционните маршрути.

Товарният кораб, превозващ близо 25 000 тона товарни контейнери, е отплавал от китайското пристанището Нингбо на 23 септември. Корабът е влязал в акваторията на Северния морски път на 1 октомври. А сега след разтоварване в британското пристанище Феликстоу, контейнеровозът ще се насочи към други европейски пристанища.

"Пътуването през руската Арктика отне 20 дни, което е практически наполовина на времето, което би отнело плавеното по традиционните Южни маршрути", отбелязват от "Росатом".

Северният морски път е корабен маршрут между Западната част на Евразия и Азиатско-Тихоокеанския регион и исторически установена национална транспортна "артерия" за Русия. Дължината на СМП е почти 5600 километра.

А навигацията по Източния сектор на СМП, предвид метеорологичните условия, традиционно започва през юни и продължава до декември.