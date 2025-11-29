Преди дни в Дубай, Обединените арабски емирства (ОАЕ), беше открит най-високият хотел в света - Ciel Dubai Marina. Вече 26 години, сгради построени в столицата на едноименното емирство, притежават статуса на най-високите в света. Кои хотели са най-високите в света и къде се намират небостъргачите, проучва "Ведомости".

Специализираният портал Skyscrapercenter, оценява височината на Ciel от основата до архитектурния му връх (този метод включва шпила, но изключва антени, флагщоци и други технически конструкции) на 364 метра. Това прави хотела с почти 8 метра по-висок от предишния носител на световния рекорд от книгата на Гинес, Gevora Hotel, който отвори врати в Дубай през 2018 г. Собственикът на хотела, First Group, посочва височината на сградата на 377 метра.

Строителството на 82-етажния петзвезден хотел Ciel с 1044 стаи, струва около 540 милиона долара и е отнело пет години. Най-високо разположените съоръжения на хотела структури са басейнът на покрива и клубният салон.

За разлика от Ciel, строителството на хотела Gevora отнема много повече време - работата започва през 2005 г. и е завършена през 2013 г. Въпреки това, цената му е значително по-ниска, около 140 милиона долара по текущите валутни курсове. Този четиризвезден хотел разполага с 506 стаи на 75 етажа. Сградата се намира близо до комплекса JW Marriott Marquis, с две кули с височина по 355,4 метра, струващ почти 500 милиона долара, който е открит през 2013 г. Този петзвезден хотел значително изпреварва останалите небостъргачи в класацията по брой стаи - 1608 - и е един от най-големите в ОАЕ.

В Дубай се намират още три хотела от топ 10 на най-високите хотели в света. Сред тях са четиризвездният Rose Rayhaan by Rotana (333 метра, класиран на 6-то място), който е предназначен основно за гости от арабски страни (и следователно забранява консумацията на алкохол), както и петзвездният Burj Al Arab (321 метра, 7-мо място) и Jumeirah Emirates Towers Hotel (309 метра, 8-мо място).

През 2024 г. в столицата на Малайзия отвори врати Four Seasons Place Kuala Lumpur (342,5 метра, класиран на 4-то място), който стана най-високия хотел в Югоизточна Азия. Малко след него е Hilton Wenzhou City Center (339 метра, 5-то място), който е най-високата сграда в Уенжоу, Китай. В Банкок се намира Baiyoke Hotel, построен още през 1999 г. А в Уси, Китай, се издига Wuxi Maoye City Marriott Hotel (303,8 м, 10-то място).

ОАЕ е сред трите страни в света с най-много небостъргачи с височина над 150 метра, с поне 345 такива сгради (269 от които са в Дубай). В САЩ има 929 такива сдания, а в Китай те са над 3500.

Дубай е на четвърто място в света по брой сгради, по-високи от 150 метра. Въпреки това, той ясно води в света по брой свръхвисоки структури - тези с височина поне 300 метра - с 32 в най-големия град на ОАЕ.

За сравнение, в Ню Йорк има 18 такива сгради, в Москва има осем, в Чикаго - родното място на небостъргачите - има седем, а в Токио има една.

Водещите градове в света по отношение на общия брой сгради с височина над 150 метра, са: Хонконг (569), Шънджън (460) и Ню Йорк (323). Четиринадесет от 30-те водещи градове по този показател, се намират в Китай.

Дубай също така има едно от най-високите съотношения по брой на небостъргачи спрямо населението - 7,7 сгради на 100 000 жители (от общо население от 3,5 милиона). На първо и второ място в света по този показател се нареждат Маями (15,4) и Куала Лумпур (10).