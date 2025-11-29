Донякъде предпазливо, но не съвсем, наскоро британските власти обявиха, че всички кметове в страната ще могат да въвеждат туристически такси. Първо е Лондон, след това цяла Великобритания. Идеята разбуни духовете още повече, когато стана ясно, че на кметовете ще бъде дадено правомощието да налагат "умерена" такса на посетителите, които пренощуват в хотели, къщи за гости и ваканционни жилища, съобщава Sky News.

Събраните пари трябва да бъдат инвестирани в местния транспорт, инфраструктурата и туристическата икономика, за да се привлекат потенциално още повече туристи и да се подобрят градската и селска среда на Острова. Защо обаче хотелиерският сектор осъжда хода като "вреден"?

Таксата за посетители ще приведе Англия в съответствие с Шотландия и Уелс, които вече въвеждат туристически данъци. Длъжностни лица твърдят, че това ще приведе английските градове в съответствие с други туристически дестинации по света, сред които Ню Йорк, Париж и Милано, които вече начисляват туристически данък. Впрочем, изследванията показват, че "разумните" такси имат "минимално" въздействие върху броя на посетителите.

Източник: iStock

Според привържениците на идеята данъкът е "чудесна новина за Лондон", който ще подкрепи пряко икономиката на столицата и ще помогне за затвърждаване на нейната репутация като глобална туристическа и бизнес дестинация. В полза ще е и за всички общини в страната.

Местната власт в Лондон изчислява, че такса от 1 паунд на ден може да набере 91 милиона паунда, а такса от 5% - 240 милиона паунда. Тоест, всички общини ще могат да инвестират допълнително в инфраструктурата, от която се нуждаят както местните хора, така и туристите, като например поддържането на чисти улици и подобряване на системата ни за обществен транспорт.

Представителите на хотелиерския бизнес обаче се притесняват, че това може да доведе до отлив на посетители и че няма нужда те да бъдат допълнително и ненужно обременявани с такси. Критиците на идеята, която все още се подлага на обсъждане, смятат, че таксите всъщност ще увеличат разходите за всички и са удар върху британското гостоприемство.

Кейт Никълс, председател на UKHospitality, предупреждава, че "вредният данък върху почивките" може да струва на обществеността до 518 милиона паунда.

"Не се заблуждавайте - тези разходи ще бъдат прехвърлени директно върху потребителите, ще стимулират инфлацията и ще подкопаят целта на правителството да намали разходите за живот."