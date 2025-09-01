Акциите на водещите британски банки Barclays, Lloyds и NatWest регистрираха рязък спад след новини, че правителството на Великобритания може да въведе нови данъци върху сектора за попълване на значителната дупка в бюджета, съобщават световните агенции.

Цените на акциите на NatWest загубиха над 4,7% в петък в Европа, Lloyds отчете спад от 4,5%, а Barclays изгуби 3,7%. Това повлия негативно на основния фондов индекс в Лондон - FTSE 100.

"NatWest, Lloyds и Barclays бяха най-големите губещи в FTSE 100 в петък сутринта, докато инвеститорите се питаха дали ерата на огромните печалби, дивиденти и обратни изкупувания вече е не е под заплаха", коментира пред Euronews Рус Молд, инвестиционен директор в AJ Bell.

Идеята за новия данък произлезе от предложение на мозъчния тръст IPPR към британското правителство. Те предлагат облагане на търговските банки за компенсиране на загубите от масивната програма за закупуване на държавни облигации от Bank of England (т.нар количествено облекчаване).

При тази схема централната банка купува правителствени облигации от търговските банки с новосъздадени пари, като банките получават веднага ликвидност и печелят от продажбата. Освен това банките депозират излишните си средства обратно в Bank of England и получават лихва върху тях. Когато лихвените проценти бяха близо до нулата, това беше изгодно за всички. Въпреки това, от декември 2021 г. насам лихвените проценти скочиха до пик от 5,25%, което означава, че сега Bank of England плаща по-високи лихви на банките за депозитите им, отколкото получава от купените облигации, създавайки загуби.

"Това ще струва на данъкоплатците £22 милиарда годишно за всяка година от този парламент", посочва IPPR в доклада си. Мозъчният тръст предлага правителството да компенсира частично загубата чрез въвеждане на данък върху приходите на търговските банки, свързани с програмата.

Засега не е ясно какъв е подходът на правителството по този въпрос, но анализаторите предупреждават, че това може да задуши растежа във Великобритания. "Въпросът е дали по-високото данъчно облагане на банките ще задуши растежа, който правителството иска да стимулира, като ограничи кредитирането на бизнеса и домакинствата", каза Молд.

Въпреки това общественото мнение може да бъде положително настроено, тъй като HSBC, Barclays, NatWest и Lloyds се очаква да спечелят общо около £44 милиарда през 2025 г. - тяхната трета най-добра година след 2023 и 2024 г.