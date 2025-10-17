САЩ искат да се присъединят към списъка на най-големите доставчици на литий в света, за да намали своята зависимост от вноса. Това е нужно на Америка за последващо производство на продукти на литиева основа, като батерии за електрически автомобили и за съхранение на енергия, съобщава Oilprice.

Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) изчислява, че търсенето на метала само за производство на батерии ще се увеличи десетократно до 2030-а година. Към днешна дата цените са все още много по-ниски, отколкото бяха само преди няколко години, но това не е забавило инвестиционния интерес, особено в Съединените щати, където добавянето на производствен капацитет тепърва започва да набира скорост.

Вашингтон има стратегически интерес да увеличи местното производство на литий, за да облекчи зависимостта на страната от доминираните от Китай вериги на доставки. Китайските компании контролират 25% от световния капацитет за добив на литий и 60% от капацитета за рафиниране на метала.

Според прогнозите, до 2026-а година Китай ще изпревари Австралия и ще се превърне в най-големия производител на литий в света. Това дава на Пекин значителна степен на политическо и икономическо влияние, което определено не се харесва на Америка.

Междувременно анализаторите смятат, че цените ще продължат да падат между 2026-2030-а година, от диапазон от 12-17 000 щатски долара за тон през следващата година до 10-15 000 долара в края на десетилетието.