IKEA ще увеличи дела на продукцията си в САЩ, след като новите тарифи, наложени от президента Доналд Тръмп върху мебелите и дървените изделия, заплашват да повишат разходите ѝ. В момента едва около 15% от продаваните в страната артикули се произвеждат локално, в сравнение със 75% в Европа и 80% в Азия.

"Искаме да продължим да разширяваме присъствието си в САЩ и Канада, като осигурим устойчив достъп до материали и производство. Това е дългосрочен процес", каза главният изпълнителен директор на Inter IKEA Йон Абрахамсон Ринг. Той уточни, че компанията все още не е повишила цените на американския пазар въпреки по-високите мита, но не изключи това да се случи в бъдеще.

IKEA, която реализира около 1% от индустриалното производство в световен мащаб, вече е обявила инвестиции за 2,2 млрд. долара в нови магазини и производствени мощности в Северна Америка. Основната ѝ цел е да увеличи локалното производство и да намали зависимостта от внос, особено от Азия, която е засегната от по-високи тарифи.

Решението идва на фона на втори пореден годишен спад в продажбите. За финансовата 2025 г., приключила на 31 август, глобалните приходи на IKEA намаляват с 1% до 44,6 млрд. евро, като това се дължи на масови понижения на цените средно с 10% през последните две години. Компанията обаче отчита 3% ръст в броя на продадените артикули и на посетителите в магазините.

"Една от причините, поради които успяхме да вземем това решение, беше фактът, че не сме на фондовата борса - в момента е най-важно да имаме по-добри цени.", коментира Ринг. Той призна, че по-слабата потребителска увереност и високите разходи за живот влияят върху поведението на клиентите във всички 63 пазара, на които IKEA оперира.

Най-големият франчайз на компанията - Ingka Group, която управлява 90% от магазините, също отчита 1,6% спад на продажбите до 39 млрд. евро. Въпреки това главният ѝ изпълнителен директор Йеспер Бродин е "внимателно оптимистичен", че по-ниската инфлация и лихви постепенно ще възстановят потреблението.

Паралелно с инвестициите в САЩ, IKEA разширява присъствието си и в Латинска Америка с магазини в Коста Рика и Панама, както и с нови обекти в Манхатън и други американски градове. Компанията експериментира и с по-малки формати като Lada - по-достъпни магазини в съществуващи търговски площи, които обещават доставка в рамките на 24-48 часа.