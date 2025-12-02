Индийското министерство на телекомуникациите издаде директива, задължаваща всички производители на смартфони да предварително инсталират държавното приложение за киберсигурност Sanchar Saathi на всички нови устройства, продавани в страната.

Според "Ройтерс" разпореждането от 28 ноември дава на компаниите 90 дни да изпълнят изискването, като потребителите няма да могат да деактивират приложението.

Директивата обхваща всички големи производители, които оперират на индийския пазар - Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo и Vivo. За устройства, които вече са в търговската мрежа, заповедта изисква производителите да пратят приложението чрез софтуерни актуализации. Нито един от производителите не отговори на запитванията за коментар на агенцията, а министерството също мълчи.

Конфликт с Apple (и не само)

Мярката вероятно ще предизвика сблъсък с Apple, която има вътрешни политики, забраняващи инсталирането на каквито и да било правителствени или приложения на трети страни преди продажбата на смартфон, посочват запознати. Apple обикновено предварително инсталира само собствени приложения.

Компанията вече е имала разногласия с индийския телекомуникационен регулатор относно разработването на правителствено мобилно приложение против спам.

The Indian Express цитира представители на индустрията, които са признали, че не е имало консултации с компаниите преди издаването на заповедта.

Те очакват съпротива, особено заради забраната за премахване на приложението.

Официалният мотив

В заповедта правителството заявява, че приложението е необходимо за борба със "сериозна заплаха" за телекомуникационната киберсигурност от дублирани или фалшиви IMEI номера, които позволяват измами и злоупотреба с мрежи.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) е 14-17-цифрен номер, уникален за всяко устройство, който най-често се използва за прекъсване на мрежовия достъп до телефони, докладвани като откраднати.

Правителственото приложение позволява на потребителите да докладват подозрителни обаждания, да проверяват IMEI номера и да блокират откраднати устройства чрез централен регистър. От пускането си през януари Sanchar Saathi е помогнало за възстановяването на над 700 000 изгубени телефона, включително 50 000 само през октомври.

С повече от 5 милиона изтегляния, приложението е блокирало над 3,7 милиона откраднати телефона, а над 30 милиона измамни връзки са прекратени.

Звучи като нещо, което работи добре и няма нужда да става задължително за цялото население.

Руският прецедент

Задължителните правителствени приложения будят сериозни въпроси за защитата на личните данни и свободата на комуникация. Макар официалните обосновки да се фокусират върху сигурността и борбата с престъпността, такива приложения създават инфраструктура за масово наблюдение.

С достъп до IMEI номера, местоположение и комуникационни данни, държавните приложения могат да проследяват движенията и контактите на гражданите.

В авторитарни режими подобни инструменти са използвани за идентифициране на дисиденти и ограничаване на свободата на словото.

Индия, с над 1,2 милиарда абонати на мобилни услуги, е един от най-големите телекомуникационни пазари в света. Освен това обаче тя се управлява с желязна ръка от Нарендра Моди и преди половин година води кратка война с Пакистан, която имаше и солидни хибридни елементи.

Индия не е първата страна, която задължава инсталирането на държавни приложения. Не е даже първата, която го прави на фона на военен конфликт.

През август Русия въведе подобно изискване за месинджъра Max, конкурент на WhatsApp, който критиците твърдят, че може да се използва за проследяване на потребители. От 1 септември всички мобилни телефони и таблети, продавани в Русия, трябва да имат предварително инсталиран Max.