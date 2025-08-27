Обещаните 50-процентови мита на Доналд Тръмп върху вноса Индия официално влязоха в сила, превръщайки най-населената държава в света в една от най-засегнатите от новата агресивна търговска политика на Белия дом. Това решение идва седмици, след като американският президент наложи допълнителни 25% наказателни мита заради продължаващите индийски покупки на руски енергийни ресурси и оръжия, съобщават световните агенции.

Индийската икономика е пета в света и трета в Азия и до неотдавна именно САЩ беше нейният най-голям търговски партньор. Очаква се мярката да засегне милиони работни места в експортно ориентираните индустрии, които доставят всичко - от дрехи и диаманти до скариди за американските потребители.

Въпреки натиска, Индия запази твърдата си позиция относно покупката на руски нефт и не показа признаци на отстъпление. Според германски медии, премиерът Нарендра Моди дори е отказал скорошни телефонни обаждания от Тръмп, превръщайки ситуацията в игра на "кой ще мигне първи", както отбелязва експерт от Chatham House.

Моди превърна кризата в политическа възможност. По време на празненствата за Деня на независимостта, облечен в ярко шафранен тюрбан, премиерът обеща на съгражданите си голяма данъчна реформа.

"Трябва да станем самостоятелни - не от отчаяние, а от гордост. Икономическият егоизъм нараства глобално и ние не трябва да седим и да се оплакваме от трудностите си, а да се издигнем и да не позволим на други да ни държат в ръцете си.", заяви Моди, призовавайки малкия бизнес да изложи табели "Произведено в Индия" пред магазините си.

Конкретната реформа, която Моди предлага, е опростяване на системата за данък върху стоките и услугите (GST). Заедно с намалението на подоходния данък от април 2025 г., тази мярка би могла да донесе облекчение в размер на 20 милиарда долара, според анализатори от Jeffries.

Частното потребление формира почти 60% от индийския БВП и намалените данъци се очаква да стимулират икономиката в момент, в който хората в градовете купуват по-малко заради ниски заплати и съкращения в сектори като IT.

Индийските фондови пазари посрещнаха с одобрение обявените реформи, а по-рано този месец S&P Global повиши кредитния рейтинг на страната за първи път от 18 години. Въпреки това, растежът на Индия се е забавил значително от 8-процентовите нива от преди няколко години.

Междувременно търговските преговори между Делхи и Вашингтон, планирани за тази седмица, бяха отменени, а войната на думи между двете столици се засилва. При 50-процентови мита експертите сравняват ситуацията със забрана на търговията между най-голямата и най-бързо растящата икономики в света - сценарий, който би бил немислим само преди няколко месеца.