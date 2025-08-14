Миналата седмица американският президент Доналд Тръпм обяви новите 50-процентни мита за Индия, които ще влязат в сила от 27 август. Досегашните ставки бързо засегнаха местния пазар. Както Money.bg писа, IT секторът в страната вече изпитва затруднение, което доведе до съкращаването на 12 хиляди работници. Макар причините да са комплексни, политиката на Тръмп е съществена част от проблема. Сега новите ставки са напът да ощетят друг ключов сектор за местната икономика - бижутерийния.

Как ще повлияят американските политики на индийския пазар?

Сурат - "Диамантеният град на Индия". В него работят около 20 хиляди души от бижутерийната индустрия, като 14 от 15 естествени диаманта в световен мащаб се обработват от тях, разказва Al Jazeera.

Оказва се обаче, че най-големият им партньор в износа е именно Америка. Според Съвета за насърчаване на износа на скъпоценни камъни и бижута (GJEPC) азиатската страна е изнесла шлифовани скъпоценни камъни на стойност 4,8 милиарда долара в САЩ за период от една година до март 2025 г.

За сравнение, общите приходи на Индия от търговия със скъпоценния камък възлизат на 13,2 милиарда долара.

"Купувачите в САЩ отказват да разтоварят изпратените продукти, позовавайки се на високи мита. Това е най-лошият етап от моята двадесетгодишна кариера в диамантения бизнес", споделя Димпал Шах - износител - пред арабската медия.

Причините

Преди встъпването в длъжност на Тръмп митата за сектора бяха едва 2,1%. Така с новите 50% те достигат пагубни стойности (52,1%). Американският президент посочи като причина търговията на Индия с Русия на фона на опитите му за прекратяване на конфликта в Украйна.

Според Аджай Шривастава - основател на изследователската Global Research Trade Initiative, действията на Тръмп са "лицемерни", предвид взаимоотношенията на САЩ с Русия, както и липсата на действия срещу друг голям вносител на руски петрол - Китай.

Според експерти това няма да засегне само Индия. "В САЩ има около 70 000 бижутери, които също биха се сблъскали с криза, ако бижутата им станат скъпи", твърди Раджеш Рокде - председател на Всеиндийския съвет за скъпоценни камъни и бижута.

Какви са другите предизвикателства?

Проблемите с износа са последните от поредица предизвикателства, пред които се изправя секторът през последните години. Пандемията от COVID-19 вече е станала причина за понижаването на заплатите в няколко провинции на над 2 милиона души, заети в диамантената индустрия. Според Рамеш Зилрия - президент на Синдиката на диамантените работници в Гуджарат, възнагражденията са спаднали наполовина до приблизително 15 000-17 000 рупии (194 долара) на месец.

"Западната забрана за внос на необработени диаманти от Русия поради войната между Русия и Украйна и забраната на Г-7 за Русия също засегнаха нашия бизнес", каза Зилрия.

Друга заплаха пред индустрията са диамантите, създадени в лаборатории. Цената им е едва 10% от тази на естествените, а качеството им все повече се доближава до оригинала.

Стряскаща статистика

Кризата в сектора на фона на повишаващата се инфлация води до трагични последици. Според Зилрия 80 работници в индустрията са сложили край на живота си.

Той изразява притеснения, че до 200 000 души в Гуджарат може да загубят работата си, след като новите мита влязат в сила. До този момент над 120 000 бивши работници в диамантения сектор са подали заявления за помощи.

Има ли решение?

Според експерти решението е увеличаване на вътрешното търсене на диаманти и диверсификация на дейността към нови партньори в Латинска Америка и Близкия изток.

Очаква се местният пазар на бижута да достигне 130 милиарда долара през следващите две години, в сравнение с 85 милиарда долара в момента.